快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶行成討債、詐團基地 桃檢起訴天道盟正義會等7人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

天道盟正義會中壢分會大崙組詹姓組長，自2021年起招募成員組假檢警詐騙集團，以桃園中壢「玖伍茶行」為堂口據點並掌控車手，先後詐得1200萬元，若車手落網繳不出款項，詹等人暴力拘禁車手及車手頭逼吐錢，另從事暴力討債，桃園地檢署偵結，將詹男等7人依加重詐欺、恐嚇取財、洗錢防制法、組織犯罪等罪起訴。

起訴指出，24歲詹鋮嶧（原名詹子賢）與20至30歲不等陳男、李男、尹男及林姓3兄弟等成員參與天道盟正義會中壢分會大崙組的犯罪組織，並以桃園市中壢區志廣路「玖伍茶行」為犯罪據點，成員們平時各自分組從事詐騙、暴力討債、經營賭博場所，如各自經營的犯罪事業遇到問題，成員即聚集相互支援，透過38人群組「忍術烏拉巴哈」交流、傳遞各自成員掌握的檢警調辦案訊息規避查緝。

林姓兄弟與王佰億詐團合作，介紹並管理吳姓車手頭、薛姓、劉姓及林姓3少年分別擔任收水手及車手，保證詐款能回繳；今年3月1日上午基隆王姓被害人受騙繳出存簿金融卡，連續3天遭王佰億詐團成員提領57萬後，存簿金融卡交給林姓兄弟再交車手頭指示2少年車手提領25萬，回繳薛姓少年收水手，3月5日上午薛少遭警攔檢查獲。

車手頭因薛少未依約回水上繳，派林少確認，少年當午碰面時遭警逮捕，林少坦承並協助釣出車手頭及管理的林男，上車時遭林發現林少與警方聯絡，林當場毆打少年交出手機及搜索少年身體後丟包台66線逃離，吳、林棄車新竹後搭車與詹男等人會合。

起訴指出，詹組詐團後，2021年9月2日旗下呂姓少年車手因侵吞款項遭詹等綑綁至玖伍茶行凌虐毆打，帶至竹圍漁港時，呂少尿遁跳海逃逸；詹於2022年與邱姓軍人有糾紛，竟趁出庭時在桃檢外持榔頭攻擊邱、企圖擄人，幸經受傷的邱及黃姓教育班長極力抵抗未得逞。詹另指派20歲李男、21歲尹男與呂哲文詐團合作，介紹並管理車手頭、收水手及車手等，詐騙李姓等6名被害人存款簿及金融卡後，由李、尹交給下游車手提領詐騙款項。

吳姓車手頭及薛少分別受詹男及林姓兄弟招募與其他詐團合作，今年3月5日薛少遲未上繳款項，遭詹懷疑車手黑吃黑，要求吳姓車手頭負責，將他強押至玖伍茶行地下室拘禁，輪流遭毆打凌虐，強簽本票借據外，更要求吳借錢償還王、呂2詐團損失，吳向家人求助籌出11萬元，詹指示李先將吳車返還吳家，卻遇警持拘票上門，詹得知後於3月9日深夜11點將吳釋放；詹為追討呂哲文詐團損失，今年4月30日晚間約吳到茶行逼迫賠償損失，吳簽立80萬債務單據才獲釋。

吳男付不款項四處躲債，詹等人於今年5月15日傍晚到吳家恐嚇，聲稱「今日如不交出吳男，就要炸毀吳住家」並拒絕離去，僵持至晚間8點仍未見吳，於是動手砸毀吳嬸麵店物品，中壢警方據報，詹指示尹男謊稱債務糾紛，之後詹等四處張貼吳欠款照片，致吳家人心生畏懼。

案經桃園地檢署檢察官高玉奇指揮調查局桃園市調查處、桃園市龜山警分局及刑事局第四大隊於今年6月28日兵分20路執行拘提、搜索，扣得現金70餘萬元、賓士等4輛汽車、手機、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、點鈔機、保險箱、討債傳單、電子磅秤等物，被告詹鋮嶧等6人並經檢察官訊後向法院聲押禁見獲准。

檢方認為，詹等7人分別涉犯組織犯罪防制條例、行使偽造公文書、傷害、成年人對少年犯剝奪他人行動自由、強制未遂、恐嚇、加重詐欺取財、恐嚇取財、洗錢防制法等罪嫌，依法提起公訴。

天道盟正義會中壢分會大崙組長詹鋮嶧及6名成員招募成員組成詐騙集團，以茶行為據點，從事暴力討債、賭博或與其他詐團合作，負責掌控車手頭及少年車手，保證詐款回繳，桃園地檢署偵結，將詹男等7人依加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌起訴。圖／翻攝自GoogleMap
天道盟正義會中壢分會大崙組長詹鋮嶧及6名成員招募成員組成詐騙集團，以茶行為據點，從事暴力討債、賭博或與其他詐團合作，負責掌控車手頭及少年車手，保證詐款回繳，桃園地檢署偵結，將詹男等7人依加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌起訴。圖／翻攝自GoogleMap

中壢 桃園地檢署 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／1天2起 新北警銀聯手阻詐245萬逮1詐團車手

破橫跨台、美、柬三地電信詐團　卓揆讚台美合作典範

獨／高雄18偷渡客 全是峇里島詐騙案印尼遣返回台份子

詐團18人躲漁船從高雄偷渡 抓回台中通通聲押禁見獲准

相關新聞

「三中案」準備程序今終結 馬英九審理庭須出庭

「三中案」一審判決前總統馬英九無罪，檢方上訴，台灣高等法院今傳馬英九、前總經理汪海清出庭，因法官曾諭知馬在準備程序結束前...

北捷休息室發現毒品！ 司機員尿檢排除毒駕？ 捷警：待收正式報告

台北捷運公司車班的休息室在上個月被發現藏有毒品，鎖定一名47歲司機員恐涉案。據了解，經過近一個月調查，該司機員尿檢為陰性...

茶行成討債、詐團基地 桃檢起訴天道盟正義會等7人

天道盟正義會中壢分會大崙組詹姓組長，自2021年起招募成員組假檢警詐騙集團，以桃園中壢「玖伍茶行」為堂口據點並掌控車手，...

香港男由泰運毒輾轉來台 2行李箱驚見22公斤大麻

香港籍吳姓男子受國際毒梟指示，從泰國接2只行李箱搭機到韓國，12小時後，又馬上搭機來台，在高雄機場領出這2只行李箱，遇海...

板模工人吸毒又喝酒...拿西瓜刀隨機砍死人 最終判關14年定讞

彰化縣賴姓板模工人去年吸毒、飲酒後，認為鄰居打麻將聲音太吵，又懷疑有人在議論自己，持西瓜刀砍死前來訪友的洪姓男子，一、二...

北市警掃毒溯源 藥頭父子檔藏槍毒落網警局內過父親節

台北市警方日前查獲曾姓夫妻檔涉嫌販毒，溯源追查鎖定毒品上游李姓父子檔，昨循線前往桃園搜索拘提，李男兒子因涉毒品案遭判刑通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。