茶行成討債、詐團基地 桃檢起訴天道盟正義會等7人

天道盟正義會中壢分會大崙組詹姓組長，自2021年起招募成員組假檢警詐騙集團，以桃園中壢「玖伍茶行」為堂口據點並掌控車手，先後詐得1200萬元，若車手落網繳不出款項，詹等人暴力拘禁車手及車手頭逼吐錢，另從事暴力討債，桃園地檢署偵結，將詹男等7人依加重詐欺、恐嚇取財、洗錢防制法、組織犯罪等罪起訴。

起訴指出，24歲詹鋮嶧（原名詹子賢）與20至30歲不等陳男、李男、尹男及林姓3兄弟等成員參與天道盟正義會中壢分會大崙組的犯罪組織，並以桃園市中壢區志廣路「玖伍茶行」為犯罪據點，成員們平時各自分組從事詐騙、暴力討債、經營賭博場所，如各自經營的犯罪事業遇到問題，成員即聚集相互支援，透過38人群組「忍術烏拉巴哈」交流、傳遞各自成員掌握的檢警調辦案訊息規避查緝。

林姓兄弟與王佰億詐團合作，介紹並管理吳姓車手頭、薛姓、劉姓及林姓3少年分別擔任收水手及車手，保證詐款能回繳；今年3月1日上午基隆王姓被害人受騙繳出存簿金融卡，連續3天遭王佰億詐團成員提領57萬後，存簿金融卡交給林姓兄弟再交車手頭指示2少年車手提領25萬，回繳薛姓少年收水手，3月5日上午薛少遭警攔檢查獲。

車手頭因薛少未依約回水上繳，派林少確認，少年當午碰面時遭警逮捕，林少坦承並協助釣出車手頭及管理的林男，上車時遭林發現林少與警方聯絡，林當場毆打少年交出手機及搜索少年身體後丟包台66線逃離，吳、林棄車新竹後搭車與詹男等人會合。

起訴指出，詹組詐團後，2021年9月2日旗下呂姓少年車手因侵吞款項遭詹等綑綁至玖伍茶行凌虐毆打，帶至竹圍漁港時，呂少尿遁跳海逃逸；詹於2022年與邱姓軍人有糾紛，竟趁出庭時在桃檢外持榔頭攻擊邱、企圖擄人，幸經受傷的邱及黃姓教育班長極力抵抗未得逞。詹另指派20歲李男、21歲尹男與呂哲文詐團合作，介紹並管理車手頭、收水手及車手等，詐騙李姓等6名被害人存款簿及金融卡後，由李、尹交給下游車手提領詐騙款項。

吳姓車手頭及薛少分別受詹男及林姓兄弟招募與其他詐團合作，今年3月5日薛少遲未上繳款項，遭詹懷疑車手黑吃黑，要求吳姓車手頭負責，將他強押至玖伍茶行地下室拘禁，輪流遭毆打凌虐，強簽本票借據外，更要求吳借錢償還王、呂2詐團損失，吳向家人求助籌出11萬元，詹指示李先將吳車返還吳家，卻遇警持拘票上門，詹得知後於3月9日深夜11點將吳釋放；詹為追討呂哲文詐團損失，今年4月30日晚間約吳到茶行逼迫賠償損失，吳簽立80萬債務單據才獲釋。

吳男付不款項四處躲債，詹等人於今年5月15日傍晚到吳家恐嚇，聲稱「今日如不交出吳男，就要炸毀吳住家」並拒絕離去，僵持至晚間8點仍未見吳，於是動手砸毀吳嬸麵店物品，中壢警方據報，詹指示尹男謊稱債務糾紛，之後詹等四處張貼吳欠款照片，致吳家人心生畏懼。

案經桃園地檢署檢察官高玉奇指揮調查局桃園市調查處、桃園市龜山警分局及刑事局第四大隊於今年6月28日兵分20路執行拘提、搜索，扣得現金70餘萬元、賓士等4輛汽車、手機、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、點鈔機、保險箱、討債傳單、電子磅秤等物，被告詹鋮嶧等6人並經檢察官訊後向法院聲押禁見獲准。