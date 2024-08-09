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北捷休息室發現毒品！ 司機員尿檢排除毒駕？ 捷警：待收正式報告

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運公司車班的休息室在上個月被發現藏有毒品，鎖定一名47歲司機員恐涉案。據了解，經過近一個月調查，該司機員尿檢為陰性，排除毒駕可能。不過，捷運警察表示，目前尚未收到尿檢正式報告，收到後會函請轄區、中正一分局辦理。

該名司機員稱是在6月28日凌晨於站內月台撿到零錢包，隨手放在口袋內，到了車班休息室不慎掉落，也忘記此事因而沒有回報。不料，零錢包內卻是有第2級毒品大麻草及搖頭丸2顆、玻璃球1顆。

據了解，該名司機員到案後採集毛髮、尿液送檢，經過近一個月調查，尿檢為陰性，排除使用毒品可能。捷運警察表示，目前未收到尿檢正式報告，收到後會採取後續作業。

北捷強調，本案公司立場毋枉毋縱，持續配合調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照
台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照

捷運 毒品 零錢

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