北捷休息室發現毒品！ 司機員尿檢排除毒駕？ 捷警：待收正式報告

台北捷運公司車班的休息室在上個月被發現藏有毒品，鎖定一名47歲司機員恐涉案。據了解，經過近一個月調查，該司機員尿檢為陰性，排除毒駕可能。不過，捷運警察表示，目前尚未收到尿檢正式報告，收到後會函請轄區、中正一分局辦理。

該名司機員稱是在6月28日凌晨於站內月台撿到零錢包，隨手放在口袋內，到了車班休息室不慎掉落，也忘記此事因而沒有回報。不料，零錢包內卻是有第2級毒品大麻草及搖頭丸2顆、玻璃球1顆。

據了解，該名司機員到案後採集毛髮、尿液送檢，經過近一個月調查，尿檢為陰性，排除使用毒品可能。捷運警察表示，目前未收到尿檢正式報告，收到後會採取後續作業。

北捷強調，本案公司立場毋枉毋縱，持續配合調查。

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