香港男由泰運毒輾轉來台 2行李箱驚見22公斤大麻

香港籍吳姓男子受國際毒梟指示，從泰國接2只行李箱搭機到韓國，12小時後，又馬上搭機來台，在高雄機場領出這2只行李箱，遇海關人員攔查，海關稽查人員竟在行李箱內，發現20包大麻，重達22公斤，經警、調查辦後，高雄地檢署依毒品危害防制條例罪嫌起訴吳男。

檢方指出，4月24日，35歲的吳姓男子接受販毒集團提供機票及零用錢，從香港搭機去泰國萬那普機場，要他與1名甘姓男子會合，由甘帶他到機場外，提2只行李箱登機；甘一路監視他，轉機到韓國仁川機場，隔天凌晨1時許飛抵韓國仁川機場，當天下午1時，又搭德威航空班機到台灣。

4月25日下午吳、甘2人在高雄機場，由吳男行李箱，準備走出海關，海關人員攔下吳，在2只行李箱中，查獲20包大麻。吳男被捕後，稱行李箱是一路監視他的甘姓男子交給他，但甘早在他遇攔便趁隙出關逃逸。

吳男坦承對方給他15萬元港幣，要他幫忙送貨到台灣。案經檢、警、調追查，仍未查獲吳男所稱的甘姓男子，全案偵結後，依違反毒品危罪防制條例起訴吳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885