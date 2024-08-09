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板模工人吸毒又喝酒...拿西瓜刀隨機砍死人 最終判關14年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣賴姓板模工人去年吸毒、飲酒後，認為鄰居打麻將聲音太吵，又懷疑有人在議論自己，持西瓜刀砍死前來訪友的洪姓男子，一、二審依殺人罪判刑14年，刑後監護5年，最高法院駁回上訴而定讞。

賴2023年3月10日在宿舍吸食安非他命，事隔3天喝下2、3瓶啤酒，在毒品與酒精作用下，認為隔壁房客和友人打麻將的聲音吵雜，又認為有人議論他，適逢洪到宿舍找友人，並在走道聊天。

賴一時氣憤，拿出西瓜刀跑向洪，並朝洪的頸部砍殺一刀，洪最終因頸椎、脊髓、多處血管銳器傷及大量出血，而當場死亡。賴被警方逮捕後，酒測值達每公升0.24毫克，另外尿液送檢也驗出安非他命，檢方依殺人罪嫌起訴。

一審彰化地方法院由國民法官審理，洪的子女期盼能重判，因父親與凶手不認識卻慘遭殺害，情何以堪，「不要讓他出來害人」；法院認為賴是隨機殺人，具社會危險性，但考量他受精神病症、毒品、酒精影響，對刑罰反應能力薄弱。

一、二審均依殺人罪判賴14年徒刑，刑後或赦免後令相當處所監護5年；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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賴姓板模工人在宿舍吸毒和喝酒後，持刀砍死洪姓男子，最高法院判14年徒刑定讞。圖／讀者提供
賴姓板模工人在宿舍吸毒和喝酒後，持刀砍死洪姓男子，最高法院判14年徒刑定讞。圖／讀者提供

殺人 毒品

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