北市警掃毒溯源 藥頭父子檔藏槍毒落網警局內過父親節

台北市警方日前查獲曾姓夫妻檔涉嫌販毒，溯源追查鎖定毒品上游李姓父子檔，昨循線前往桃園搜索拘提，李男兒子因涉毒品案遭判刑通緝中，不願就範，想跳樓躲避，員警對空鳴槍制止，最終順利查獲李姓父子檔，2人父親節無奈在警局度過。

警方調查，中山分局員警今年6月間查獲曾姓夫妻檔涉嫌販賣毒品安非他命，依法將2人移送台北地檢署偵辦，經溯源追查，鎖定毒品上游是李姓父子檔，2人長期窩藏桃園地區，經多日埋伏蒐證，昨時機成熟，上午10時許集結警力前往桃園市大溪區一處民宅搜索逮人。

主嫌42歲李男見員警上門，自知法網難逃，旋即就逮，其子25歲李男則因先前涉犯毒品案遭桃園地院判刑4年8月，未到案執行遭通緝中，見員警現身仍從住家2樓外牆準備攀爬至隔壁民宅、跳樓逃跑，員警見狀出言制止未果，對空鳴槍制止後，順利逮捕對方。

據悉，主嫌李男曾涉槍砲案，長期販毒牟利，又擁槍自重以防黑吃黑，警方在李姓父子住處及倉庫查獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、毒咖啡包原料等多包毒品，及鎮暴槍1支、改造手槍1支、子彈9顆、藍波刀3把等證物，但2人初步不願清楚交代犯行。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將李姓父子檔移送桃園地檢署偵辦，同時將受通緝的李男解送歸案，持續追查槍毒來源，溯源刨根，持續掃除毒品危害，淨化社會治安。

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