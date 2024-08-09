金主買通漁船？詐團成員6月峇里島落網 8月企圖集體離台

「海淯九號」載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供 定由高雄港出海的漁船海淯九號，六日被查獲密艙內躲著廿名偷渡客，全是詐騙集團成員，他們六月底才在印尼峇里島落網，陸續被遣送回台後，趁著兩國卷證移交空檔，疑上游金主出資買通漁船要讓成員偷渡出境。該詐團案由台中地檢署偵辦中，檢方昨依詐欺罪聲請羈押十八人並禁見獲准。

印尼政府六月廿八日宣布在峇里島一間別墅破獲網路詐騙集團，包括九十一名男性、十二名女性，全是台灣人，專騙馬來西亞民眾。印尼官員也說，這批台人未對印尼人犯罪，難認符合當地刑事犯罪，調查循慣例全數遣返回台。

據了解，這批國人全數遣返回台灣後，台中地檢署雖有掌握詐團情資並就相牽連部分偵辦，但在等待印尼將相關卷證移交期間，這些人連「被告」身分都不是，難以複訊也不能聲押，僅能限制出境、出海，並密集偵辦。

詎料詐團疑似得知檢警近期將有拘捕動作，漏網之魚通風報信，集團成員陸續循管道躲藏逃匿，部分移往南部避風頭，也不排除上游金主出資買通漁船，六日讓其中廿名男女躲進船隻密艙，企圖從高雄港偷渡至東南亞，規避刑責還能重操舊業。

廿人六日在高雄落網後，其中十八人因是台中地檢偵辦、發布限制出境出海對象，當天移往中檢訊問時，對於幕後主使、金主全閉口不談。辦案人員懷疑，這批人偷渡出境恐被賣去當「豬仔」，甚至因身分曝光遭集團滅口。

有檢警也分析，詐團零星偷渡時有所聞，但整團廿人相當罕見，推測背後集團規模龐大、財力雄厚，才願意負擔高額成本買通漁船；詐團當初遭遣返回台，因印尼卷證未同步移交，檢方只能限制出境、出海，但難以遏阻偷渡。