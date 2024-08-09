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冷眼集／20名嫌犯管不住 境管螺絲鬆了
廿名有案在身的男女從高雄港搭漁船出境，所幸海巡警覺，才在漁船密艙找到這群人；台灣偷渡入境案件不少，但這廿人不是被通緝，就是被檢方處分限制出境、出海，若非海巡盤查仔細，早已不知去向，包團偷渡出境情況罕見，凸顯台灣境管強制處分管理鬆散，螺絲哪裡鬆了，值得關注。
為保全被告到案，刑事訴訟法除了羈押處分外，還有限制出境、出海等強制處分作為代替，為的就是避免可疑犯嫌逃匿國外，影響後續偵查、審理。
但翻開台灣偷渡史，大咖犯嫌案例可不少，國寶集團總裁朱國榮，涉入內線交易被判重刑，法院裁定交保後限制住居、出境與出海，朱每天要到派出所報到，卻於去年九月成功潛逃，至今仍下落不明。
慶富集團少東陳偉志，交保後未依規定到派出所報到，警方事隔十五天才通報法院，但陳偉志早已落跑，六年來如同人間蒸發。
以往偷渡出境都是個案，如今卻出現涉案被告包團出海，顯見限制出境、出海的強制處分仍有盲點，以這團偷渡客來說，若非海巡嚴加盤查，恐隨著漁船出港一去不復返，影響後續案件偵辦。
司法改革國是會議針對要犯棄保潛逃議題，決議強化防逃措施，刑事訴訟法修正後，法官、檢察官也可採取科技監控取代羈押，但棄保潛逃案例仍層出不窮。
科技監控主要以有潛逃疑慮的個案為主，如今詐團成員包船出海，可見潛逃已不分大、小咖，尤其詐團熟悉製造斷點，集體出港顯示背後恐有集團操作，科技監控能否擴大使用？強制處分的管理能否更即時？攸關國家刑罰權行使，執法單位應多費心。
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