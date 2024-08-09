聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／20名嫌犯管不住 境管螺絲鬆了

聯合報／ 本報記者張議晨

「海淯九號」載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
廿名有案在身的男女從高雄港搭漁船出境，所幸海巡警覺，才在漁船密艙找到這群人；台灣偷渡入境案件不少，但這廿人不是被通緝，就是被檢方處分限制出境、出海，若非海巡盤查仔細，早已不知去向，包團偷渡出境情況罕見，凸顯台灣境管強制處分管理鬆散，螺絲哪裡鬆了，值得關注。

為保全被告到案，刑事訴訟法除了羈押處分外，還有限制出境、出海等強制處分作為代替，為的就是避免可疑犯嫌逃匿國外，影響後續偵查、審理。

但翻開台灣偷渡史，大咖犯嫌案例可不少，國寶集團總裁朱國榮，涉入內線交易被判重刑，法院裁定交保後限制住居、出境與出海，朱每天要到派出所報到，卻於去年九月成功潛逃，至今仍下落不明。

慶富集團少東陳偉志，交保後未依規定到派出所報到，警方事隔十五天才通報法院，但陳偉志早已落跑，六年來如同人間蒸發。

以往偷渡出境都是個案，如今卻出現涉案被告包團出海，顯見限制出境、出海的強制處分仍有盲點，以這團偷渡客來說，若非海巡嚴加盤查，恐隨著漁船出港一去不復返，影響後續案件偵辦。

司法改革國是會議針對要犯棄保潛逃議題，決議強化防逃措施，刑事訴訟法修正後，法官、檢察官也可採取科技監控取代羈押，但棄保潛逃案例仍層出不窮。

科技監控主要以有潛逃疑慮的個案為主，如今詐團成員包船出海，可見潛逃已不分大、小咖，尤其詐團熟悉製造斷點，集體出港顯示背後恐有集團操作，科技監控能否擴大使用？強制處分的管理能否更即時？攸關國家刑罰權行使，執法單位應多費心。

偷渡 海巡 監控

延伸閱讀

詐團18人躲漁船從高雄偷渡 抓回台中通通聲押禁見獲准

20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

連威而鋼都討…鄭文燦愛將涉貪限制出境出海 律師稱：海外無資產不會逃

相關新聞

獨／高雄18偷渡客 全是峇里島詐騙案印尼遣返回台份子

漁船「海淯九號」6日自高雄港出海被查獲船艙躲20名男女偷渡客，其中18人是詐騙集團成員，6月底才在印尼峇里島落網，遭遣送...

詐團躲船艙想偷渡 缺氧喊救命

新北市籍漁船「海淯九號」從高雄港搭載十八男、二女偷渡「出境」，但疑因密艙缺氧，出港安檢時偷渡客乘機拍打船艙呼救，才逃離恐...

冷眼集／20名嫌犯管不住 境管螺絲鬆了

廿名有案在身的男女從高雄港搭漁船出境，所幸海巡警覺，才在漁船密艙找到這群人；台灣偷渡入境案件不少，但這廿人不是被通緝，就...

金主買通漁船？詐團成員6月峇里島落網 8月企圖集體離台

定由高雄港出海的漁船海淯九號，六日被查獲密艙內躲著廿名偷渡客，全是詐騙集團成員，他們六月底才在印尼峇里島落網，陸續被遣送...

詐團18人躲漁船從高雄偷渡 抓回台中通通聲押禁見獲准

漁船「海淯九號」6日欲自高雄港出海前，被查獲密閉船艙內載有20名男女偷渡客，經查全是詐騙集團成員，其中18人因與台中地檢...

影／林口賓士車懸掛變造車牌 警盤逮三人查扣大量毒品

賴、陳兩女、張男這月初帶著大量毒品，共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，警除搜扣大量毒品外，還搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。