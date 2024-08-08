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影／林口賓士車懸掛變造車牌 警盤逮三人查扣大量毒品

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

賴、陳兩女、張男這月初帶著大量毒品，共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，警除搜扣大量毒品外，還搜扣另三面偽造車牌、空氣槍等證物，一併帶回查辦，警詢後依法送辦。檢察官複訊後裁定賴女限制自居，陳女、張男飭回。

據了解，賴姓女子（34歲）有多項前科，這個月3日清晨近6時許，開著一輛懸掛機車車牌的白色賓士車，車上載著陳女（41歲）、張男（46歲）及大量毒品準備前往新北市林口區販賣。

新北市刑大偵二隊接獲情資會同林口警分局前往查緝，果然在新北市林口區中山路569號前，發現賴女所駕駛賓士車趨前盤查。賴女賓士車前後懸掛變造機車車牌，警車內搜扣2面變造汽車車牌，6.5公克毒品安非他命兩包、20片毒品梅片、10.21公克毒品咖啡包3包、依托咪酯4瓶重100.62公克卡西酮液體、電子磅秤、吸食器、空氣槍1枝等證物，一併帶回查辦。

偵詢時，賴、陳兩女、張男皆辯稱不知道車內有毒品，也不清楚車為何懸掛變造車牌，警詢後依毒品、偽造特種文書、公共危險罪嫌將三人移送法辦。檢察官複訊後裁定賴女限制自居，陳女、張男飭回，另賴女懸掛變造車牌部分，則依道路交通管理處罰條例第12條1項3款之規定，開處3600元以上1萬8000元以下罰鍰。

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賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
賴女、陳女、張男共乘一輛懸掛機車車牌的賓士車，在新北市林口區中山路遭警攔逮，車內搜扣大量毒品依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 毒品

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