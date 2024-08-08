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徹夜開毒趴還開車載2毒友 女毒販掛假車牌遭逮下場曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大獲報34歲賴女持有毒品並販毒，警方日前跟監發現賴女開車載46歲張男及41歲陳女行經林口區，立即尾隨將車輛攔下，當場逮捕賴女等3人，並起出安非他命、梅片、咖啡包等毒品。警方還發現賴女車輛靖懸掛變造過的車牌，詢後將3人依毒品罪送辦，賴女再依毒駕、偽造文書等罪嫌送辦，法官諭令交保。

據了解，34歲賴姓女子有多項毒品前科，新北市刑大與林口分局獲報賴女持有大量毒品，並從事販毒勾當，立即展開跟監蒐證。警方調查發現賴女3日凌晨與46歲張男、41歲陳女開完毒趴後，清晨6時許由賴女開車載著2人至新北市林口區欲找朋友。

新北市刑大立即決定收網，跟監警員趁賴女車輛行經人車較少處時，趨前將賴女車輛攔下，並在車上查獲毒品安非他命、梅片20片、咖啡包3包、不明液體4瓶、電子磅秤1台、吸食器1組、空氣槍1枝等證物。

警方搜查時還發現，賴女駕駛的賓士車竟懸掛機車車牌，車上還發現2面轎車假車牌。警方詢後將賴女、張男、陳女依共同持有毒品罪嫌送辦，賴女再依毒駕、偽造文書罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後聲押，新北地院法官裁定3人均交保。至於賴女毒品來源將由警方持續追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑大訊後將賴女等3人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大訊後將賴女等3人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方起獲大量毒品及2面假車牌。記者黃子騰／翻攝
警方起獲大量毒品及2面假車牌。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大警方在後方跟監。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大警方在後方跟監。記者黃子騰／翻攝

林口 毒品

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