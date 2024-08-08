北市警查獲運槍男 搗破太陽聯盟軍火庫再扣6槍

北市保安大隊攔查可疑車輛，扣得霰彈槍、手槍各1把，逮捕黃姓駕駛。警方查出黃男受太陽聯盟指示運槍，循線逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪男等5人，再扣2把衝鋒槍、4把手槍。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料指出，北市保安大隊7月初在永吉路、基隆路附近攔查可疑汽車，發現車上藏有制式霰彈槍及手槍各1把，逮捕36歲黃姓駕駛。

轄區警方組成專案小組追查槍彈來源，經調監視器畫面及分析黃姓男子手機等資料，發現黃男案發前曾密會太陽聯盟劉姓執行長，研判黃男協助太陽聯盟送槍，途中遭保安大隊查獲。

專案小組掌握線索多日，發現太陽聯盟劉姓執行長等人住所，派員赴新北市淡水區逮人，並在新北市蘆洲區緝獲另名成員周姓男子，現場搜出2把衝鋒槍、4把手槍及204顆子彈。

警方研判周姓男子應有接洽窗口，調閱周男先前行蹤的監視影像等紀錄，發現太陽聯盟精神領袖吳桐潭的洪姓義子等3人與此案有關，循線逮人。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把劉男等5人移送台北地檢署偵辦。

北市信義警分局表示，槍砲彈藥刀械管制條例已針對非法持有槍械提高刑責到5年以上，併科新台幣1000萬元以下罰金，民眾勿以身試法。發現可疑人事物，可勇於向警檢舉，共同防制非法槍械。