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刑事局偵破非法電視APP軟體及盜錄機房 侵權至少10億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」，警方調查發現歹徒設立盜錄機房，利用工具盜錄中部一家有線電視訊號源，再從蝦皮、臉書、Line付費下載觀看。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責台中地區機房運作維修的李姓男子。

警方指出，盜錄的內容包括各大電視公司節目及頻道，存放在境外雲端硬碟，讓民眾下載使用。民眾一年付費950元，取得網址及開通序號，就可觀看APP，警方初步清查，會員約有3千人，陳嫌等人不法獲利250萬元，侵權市值至少逾10億元。

目前已有17家電視公司提出告訴，陳嫌等人還侵害日本包括TBS、Fuji TV、NTV及TV Asahi等電視台的著作財產權，李嫌等人承租空屋作為盜錄機房使用，外觀低調就像廢棄多年房舍，陳嫌則利用各種網路行銷販售軟體，時常更換帳號躲避警方查緝。警方7月查獲2人到案，全案依違反著作權罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責機房運作維修的李姓男子。記者廖炳棋/翻攝
刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責機房運作維修的李姓男子。記者廖炳棋/翻攝
刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責機房運作維修的李姓男子。記者廖炳棋/翻攝
刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責機房運作維修的李姓男子。記者廖炳棋/翻攝

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