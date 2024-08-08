刑事局偵破非法電視APP軟體及盜錄機房 侵權至少10億元

刑事局清查網路拍賣賣場，發現販售可收看非法有線電視直播軟體「晴天TV APP」，警方調查發現歹徒設立盜錄機房，利用工具盜錄中部一家有線電視訊號源，再從蝦皮、臉書、Line付費下載觀看。警方上個月破獲機房，逮捕陳姓股東及負責台中地區機房運作維修的李姓男子。

警方指出，盜錄的內容包括各大電視公司節目及頻道，存放在境外雲端硬碟，讓民眾下載使用。民眾一年付費950元，取得網址及開通序號，就可觀看APP，警方初步清查，會員約有3千人，陳嫌等人不法獲利250萬元，侵權市值至少逾10億元。