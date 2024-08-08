台大法務處委任律師涉詐欺 校方：事件後已解任

媒體報導，台灣大學法務處委任的一名外部律師，涉及虛擬貨幣詐欺案。校方今天表示，詐欺案件爆發後，已解除委任，目前與該名律師沒有任何委任關係。

鋒燦新聞網今天報導，前台大校長管中閔任內成立校內一級單位「法務處」，至今已發生多起講師、教授和校方意見相左，由法務處出面施壓、甚至提告興訟的事件。而其中一名聘用的律師，更涉及新台幣22億元的虛擬貨幣詐騙洗錢案。

對此，台灣大學校方今天發布聲明稿解釋，法務處成立的目的，是協助學校完善法制、支持校務發展，並提供師生專業法律服務。

台大表示，法務處與多家法律事務所有合作關係，並無獨厚任何一家。與上述律師所屬事務所的合作，僅有3件訴訟案，在詐欺案件爆發前，1案已結束，另外2案也隨即解除委任，目前已與該名律師無任何委任關係。