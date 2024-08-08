快訊

龜記傳含尖銳塑膠碎片！危機處理讓網轟「想把錯推給消費者」 公司回應

憲法法庭律師費一次看！有人獨領80萬、有人當義工

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

台大法務處委任律師涉詐欺 校方：事件後已解任

中央社／ 台北8日電

媒體報導，台灣大學法務處委任的一名外部律師，涉及虛擬貨幣詐欺案。校方今天表示，詐欺案件爆發後，已解除委任，目前與該名律師沒有任何委任關係。

鋒燦新聞網今天報導，前台大校長管中閔任內成立校內一級單位「法務處」，至今已發生多起講師、教授和校方意見相左，由法務處出面施壓、甚至提告興訟的事件。而其中一名聘用的律師，更涉及新台幣22億元的虛擬貨幣詐騙洗錢案。

對此，台灣大學校方今天發布聲明稿解釋，法務處成立的目的，是協助學校完善法制、支持校務發展，並提供師生專業法律服務。

台大表示，法務處與多家法律事務所有合作關係，並無獨厚任何一家。與上述律師所屬事務所的合作，僅有3件訴訟案，在詐欺案件爆發前，1案已結束，另外2案也隨即解除委任，目前已與該名律師無任何委任關係。

台大也澄清，從未主動對教師提告興訟，只有在教師對學校提告時，法務處才被動辯護，一切基於法律專業依法辦理。

台灣大學委任外部律師傳出涉詐欺案。圖／聯合報系資料照片
台灣大學委任外部律師傳出涉詐欺案。圖／聯合報系資料照片

台灣大學 律師 提告 虛擬貨幣 詐欺

延伸閱讀

嘉市虛擬貨幣黑吃黑...搶200萬害死幣商 嘉檢起訴7嫌

網路情人慫恿投資虛擬貨幣 台南中年大叔險被騙170萬

鬼門開…彰檢打詐另類宣導片 十八層地獄示警法網恢恢

農場搬進市府大廳 新北市食農教育展今開幕

相關新聞

20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

南市區漁會理事長林士傑上月被槍殺後，全台檢警調對岸際嚴加看管，但仍有20名涉入詐欺的犯嫌想要偷渡「出境」，前天晚間，他們...

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲以簡姓男子為首共11人的詐騙集團，在網路以假代工求職，騙取應徵者存摺，再以抽獎、假租屋等方式...

吳桐潭義子「乾峰」被抄出八把槍彈遭押 坦承持有「槍中之王」

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰，上月遭北市警方起出八把長短槍及上百發子彈，檢方依違反槍砲罪聲押獲准。據了解，洪...

桃園男吸笑氣憂被抓衝撞警車 警破窗制伏

28歲的莊姓男子昨晚於桃園市中壢區車內吸食氣球，被民眾發現後立刻報案，警方到場後於副駕上發現鋼瓶，怎料遭莊衝撞警車，警立...

影／林口攜毒女自撞分隔島棄車逃 到案辯稱：我有急事

蕭女昨天上午開車經過新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸，警方於肇事車內搜出毒品海洛因、殘渣袋及...

假交易搶幣商害死人 7嫌起訴

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，今年四月約陳姓男子佯稱交易搶走二百多萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。