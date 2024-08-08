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20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供

南市區漁會理事長林士傑上月被槍殺後，全台檢警調對岸際嚴加看管，但仍有20名涉入詐欺的犯嫌想要偷渡「出境」，前天晚間，他們躲在漁船密艙從高雄港出海，安檢時被海巡查獲，由台中地檢署帶回偵訊，至於安排偷渡的葉姓船長等3人，由雄檢聲押禁見獲准。

檢警調查，負責將這18男2女載運偷渡出境的漁船「海淯九號」，由葉姓、苗姓、洪姓男子駕駛，前天晚間，計畫偷渡的20人抵達高雄港後，由葉男等人安排進船內密艙躲藏。

由於密艙密不透風，葉男等人擔心出意外，還貼心幫20人準備氧氣罐供氧，準備就緒後，漁船從高雄港出發，但由海巡例行登檢時，疑船艙內有人經不起缺氧，想要逃離密閉的船艙，拍打船體後驚動安檢的海巡人員，偷渡一事才曝光。

雄檢獲報後，由主任檢察官林志祐、檢察官陳建烈指揮海巡署第五岸巡隊、港警等單位偵辦，葉男等人供稱是要載他們出港「釣魚」，因拒絕透露幕後主使及行駛目的地，雄檢複訊後依入出國移民法、國家安全法等罪嫌聲押該船船長、船員等3人。

至於20名偷渡客，經查均為台中地檢署偵辦的詐騙集團成員，因涉案被發布境管，懷疑是為出國重操舊業，才選擇以偷渡方式出境，經偵訊後，昨由中檢派遣巴士將涉案20人接回繼續偵辦。全案後續檢察官仍將持續積極追查，以釐清案情全貌。

「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，安檢時被查獲。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／雄檢提供
「海淯九號」前天載18男2女偷渡出境，船艙還準備氧氣瓶，擔心偷渡客在內發生意外。圖／雄檢提供

偷渡 海巡署 詐騙集團

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