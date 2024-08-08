影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲以簡姓男子為首共11人的詐騙集團，在網路以假代工求職，騙取應徵者存摺，再以抽獎、假租屋等方式誘騙被害人將錢匯進存摺內，短短5個月，詐得83人逾600萬元詐款；一名桃園的婦人落入中獎圈套，砸130萬還買不到名牌包始知受騙。

刑事局電偵大隊第三隊警方得知有詐欺集團去年10月起透過臉書及通訊軟體等管道，署名「人力派遣企業社」偽裝塑膠包裝工廠徵求代工，強調日薪1500元至2000元，吸引求職者上門，強調「工作輕鬆」、「工時1至2小時」，並佯稱需提供帳戶才能訂購材料，成功騙取金融帳戶及提款卡密碼後，轉交詐團車手提領贓款。

警方深入追查，發現詐騙集團以簡姓男子（25歲）為首，旗下李姓男子等11人，最年輕只有20歲，最年長41歲，分工合作，騙取求職被害人存摺後，其他成員又以精美租屋圖詐騙想租屋者，租屋者眾多，得先支付斡旋金，否則房屋炙手可熱很快會被搶走，被害人匯款後，即關閉、封鎖對方的Line不知去向。

此外，詐團另以投資購物為由，吸引想「以小搏大」、「以低價換高價品」的民眾，誤以為購物中獎，不滿意獎品可一再砸錢換高價禮物，患多次可累積贈送iPhone15，致一名住桃園市的40餘歲吳姓婦人抽中圍巾後，為了想換2、30萬元名牌包，並獲得iPhone15手機，砸130萬買不到名牌包始知受騙。

詐團成員並藉機和被害人加Line後，以「猜猜我是誰」詐騙被害人親友；以簡為首的詐團短短5個月讓全省83人受害，詐得逾600萬金額。