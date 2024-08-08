快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲以簡姓男子為首共11人的詐騙集團，在網路以假代工求職，騙取應徵者存摺，再以抽獎、假租屋等方式誘騙被害人將錢匯進存摺內，短短5個月，詐得83人逾600萬元詐款；一名桃園的婦人落入中獎圈套，砸130萬還買不到名牌包始知受騙。

刑事局電偵大隊第三隊警方得知有詐欺集團去年10月起透過臉書及通訊軟體等管道，署名「人力派遣企業社」偽裝塑膠包裝工廠徵求代工，強調日薪1500元至2000元，吸引求職者上門，強調「工作輕鬆」、「工時1至2小時」，並佯稱需提供帳戶才能訂購材料，成功騙取金融帳戶及提款卡密碼後，轉交詐團車手提領贓款。

警方深入追查，發現詐騙集團以簡姓男子（25歲）為首，旗下李姓男子等11人，最年輕只有20歲，最年長41歲，分工合作，騙取求職被害人存摺後，其他成員又以精美租屋圖詐騙想租屋者，租屋者眾多，得先支付斡旋金，否則房屋炙手可熱很快會被搶走，被害人匯款後，即關閉、封鎖對方的Line不知去向。

此外，詐團另以投資購物為由，吸引想「以小搏大」、「以低價換高價品」的民眾，誤以為購物中獎，不滿意獎品可一再砸錢換高價禮物，患多次可累積贈送iPhone15，致一名住桃園市的40餘歲吳姓婦人抽中圍巾後，為了想換2、30萬元名牌包，並獲得iPhone15手機，砸130萬買不到名牌包始知受騙。

詐團成員並藉機和被害人加Line後，以「猜猜我是誰」詐騙被害人親友；以簡為首的詐團短短5個月讓全省83人受害，詐得逾600萬金額。

警方7月15日見時機成熟，分別在嘉義縣、高市三民區以及屏東縣屏東市、東港鎮等地逮獲簡男等11人，起出電腦主機5台、手機14支、人頭帳戶23本及提款卡28張等物；警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送屏東和嘉義地檢偵辦，簡男因坦承犯案，被檢方諭令5萬元交保。

刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊第三隊警方查獲以簡姓男子（如圖）為首共11人的詐騙集團，起出被害人存摺等物。記者石秀華／翻攝

屏東縣 求職 詐騙集團

延伸閱讀

黑澀會美眉黃以欣賣假名牌包 余皓然昔幫推薦今嘆「貪念破壞信任」

騙婦人20萬還不夠！詐團誆稱「還要稅金30萬」 警將計就計逮車手

刑事訴訟幫助詐團「盯梢」？法務部：司法院未理會專法

「內湖5百萬搶案」原來是詐團車手搞公司戶洗錢 9人遭起訴

相關新聞

20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

南市區漁會理事長林士傑上月被槍殺後，全台檢警調對岸際嚴加看管，但仍有20名涉入詐欺的犯嫌想要偷渡「出境」，前天晚間，他們...

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲以簡姓男子為首共11人的詐騙集團，在網路以假代工求職，騙取應徵者存摺，再以抽獎、假租屋等方式...

吳桐潭義子「乾峰」被抄出八把槍彈遭押 坦承持有「槍中之王」

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰，上月遭北市警方起出八把長短槍及上百發子彈，檢方依違反槍砲罪聲押獲准。據了解，洪...

桃園男吸笑氣憂被抓衝撞警車 警破窗制伏

28歲的莊姓男子昨晚於桃園市中壢區車內吸食氣球，被民眾發現後立刻報案，警方到場後於副駕上發現鋼瓶，怎料遭莊衝撞警車，警立...

影／林口攜毒女自撞分隔島棄車逃 到案辯稱：我有急事

蕭女昨天上午開車經過新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸，警方於肇事車內搜出毒品海洛因、殘渣袋及...

假交易搶幣商害死人 7嫌起訴

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，今年四月約陳姓男子佯稱交易搶走二百多萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。