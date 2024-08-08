吳桐潭義子「乾峰」被抄出八把槍彈遭押 坦承持有「槍中之王」

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰攝槍砲遭羈押。圖／報系資料照

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰，上月遭北市警方起出八把長短槍及上百發子彈，檢方依違反槍砲罪聲押獲准。據了解，洪乾峰羈押後坦承其中一把蠍式衝鋒槍是其持有，這把蠍式衝鋒槍是骨董級武器，相當具有收藏價值，黑市價至少上百萬元，因尺寸小極易隱藏，消音效果佳，號稱「槍中之王」，國際上有特定恐怖組織會使用。

據指出，洪乾峰雖然被抄出八把槍彈，但他僅承認持有蠍式衝鋒槍及專屬搭配的子彈，否認其他七把槍彈與他有關，不過檢警依據相關人證、事證，認定他擁槍自重，專案小組正持續追溯來源。

蠍式衝鋒槍是1959年由捷克槍械設計師Miroslav Rybář設計，目的是為了向非前線戰鬥步兵單位提供一種重量輕，但比起手槍更有效的個人防衛武器，在越戰與兩伊戰爭中，曾大量被軍隊用。

據了解，洪乾峰持有的這把蠍式衝鋒槍，無論是槍身或槍管都保養得相當漂亮，堪稱經典級的骨董衝鋒槍，若以收藏的角度來看，可說是「槍中之王」，價值不斐，須有相當經濟實力與管道才有辦法取得，在台灣黑道並不常見。

據調查，洪乾峰將這把蠍式衝鋒槍藏匿於新北市蘆洲一處倉庫，因洪乾峰對這把槍相當喜愛，還特地在小弟的手機內裝設遠端監控，命小弟隨時監看有無閒雜人等進出倉庫，該小弟因被警方攔檢查獲兩把槍械，檢警扣押其手機鑑識，從遠端監控器發現洪乾峰常前往該處地點，洪乾峰也因此露餡，被認定擁槍自重。

親近洪乾峰人士透露，「乾峰」雖然是吳桐潭義子，但他在兄弟中算是生意人，頭腦靈活，常出點子賺錢，來往對象多以商界、建築界居多，並非傳統武鬥派人物，不少人對於他持有大量槍彈感到意外。