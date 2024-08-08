快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳桐潭義子「乾峰」被抄出八把槍彈遭押 坦承持有「槍中之王」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰攝槍砲遭羈押。圖／報系資料照
太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰攝槍砲遭羈押。圖／報系資料照

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰，上月遭北市警方起出八把長短槍及上百發子彈，檢方依違反槍砲罪聲押獲准。據了解，洪乾峰羈押後坦承其中一把蠍式衝鋒槍是其持有，這把蠍式衝鋒槍是骨董級武器，相當具有收藏價值，黑市價至少上百萬元，因尺寸小極易隱藏，消音效果佳，號稱「槍中之王」，國際上有特定恐怖組織會使用。

據指出，洪乾峰雖然被抄出八把槍彈，但他僅承認持有蠍式衝鋒槍及專屬搭配的子彈，否認其他七把槍彈與他有關，不過檢警依據相關人證、事證，認定他擁槍自重，專案小組正持續追溯來源。

蠍式衝鋒槍是1959年由捷克槍械設計師Miroslav Rybář設計，目的是為了向非前線戰鬥步兵單位提供一種重量輕，但比起手槍更有效的個人防衛武器，在越戰與兩伊戰爭中，曾大量被軍隊用。

據了解，洪乾峰持有的這把蠍式衝鋒槍，無論是槍身或槍管都保養得相當漂亮，堪稱經典級的骨董衝鋒槍，若以收藏的角度來看，可說是「槍中之王」，價值不斐，須有相當經濟實力與管道才有辦法取得，在台灣黑道並不常見。

據調查，洪乾峰將這把蠍式衝鋒槍藏匿於新北市蘆洲一處倉庫，因洪乾峰對這把槍相當喜愛，還特地在小弟的手機內裝設遠端監控，命小弟隨時監看有無閒雜人等進出倉庫，該小弟因被警方攔檢查獲兩把槍械，檢警扣押其手機鑑識，從遠端監控器發現洪乾峰常前往該處地點，洪乾峰也因此露餡，被認定擁槍自重。

親近洪乾峰人士透露，「乾峰」雖然是吳桐潭義子，但他在兄弟中算是生意人，頭腦靈活，常出點子賺錢，來往對象多以商界、建築界居多，並非傳統武鬥派人物，不少人對於他持有大量槍彈感到意外。

吳桐潭義子洪乾峰承認持有蠍式衝鋒槍。圖／翻攝網路
吳桐潭義子洪乾峰承認持有蠍式衝鋒槍。圖／翻攝網路

槍枝 黑道

延伸閱讀

珠海製子彈獲讚「世界最好」 助中國選手射下奧運金牌

FBI證實了！認定「川普右耳遭子彈擊中」 反駁自家局長質疑

FBI局長不確定是不是子彈打中耳朵 川普怒轟：怪不得失去美國的信任

高雄藍寶堅尼車主是槍砲通緝犯 身藏制式槍逃13年栽了

相關新聞

20詐團成員藏漁船想偷渡出境 關密艙太悶出聲驚動海巡全被逮

南市區漁會理事長林士傑上月被槍殺後，全台檢警調對岸際嚴加看管，但仍有20名涉入詐欺的犯嫌想要偷渡「出境」，前天晚間，他們...

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲以簡姓男子為首共11人的詐騙集團，在網路以假代工求職，騙取應徵者存摺，再以抽獎、假租屋等方式...

吳桐潭義子「乾峰」被抄出八把槍彈遭押 坦承持有「槍中之王」

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰，上月遭北市警方起出八把長短槍及上百發子彈，檢方依違反槍砲罪聲押獲准。據了解，洪...

桃園男吸笑氣憂被抓衝撞警車 警破窗制伏

28歲的莊姓男子昨晚於桃園市中壢區車內吸食氣球，被民眾發現後立刻報案，警方到場後於副駕上發現鋼瓶，怎料遭莊衝撞警車，警立...

影／林口攜毒女自撞分隔島棄車逃 到案辯稱：我有急事

蕭女昨天上午開車經過新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸，警方於肇事車內搜出毒品海洛因、殘渣袋及...

假交易搶幣商害死人 7嫌起訴

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，今年四月約陳姓男子佯稱交易搶走二百多萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。