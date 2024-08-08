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桃園男吸笑氣憂被抓衝撞警車 警破窗制伏
28歲的莊姓男子昨晚於桃園市中壢區車內吸食氣球，被民眾發現後立刻報案，警方到場後於副駕上發現鋼瓶，怎料遭莊衝撞警車，警立即破窗逮捕，依妨害公務罪嫌送辦，另吸食笑氣部分依毒性及關注化學物質管理法函請環保局裁處。
昨晚7時30分許，警方接獲民眾報案前往中壢區志廣路，發現莊的副駕駛座有1鋼瓶，想請莊說明時，莊卻立即衝撞警車，只見警車右側邊凹毀，警方立刻破窗使用強制力逮捕莊，於副駕駛座查扣笑氣鋼瓶1支。
警詢後，莊依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另吸食笑氣部分依毒性及關注化學物質管理法函請環保局裁處。
市議員詹江村也接獲民眾當下拍攝影片，發在臉書上，並寫下，「民眾報案中壢志廣路有人在車上吸毒，毒品有礙健康請勿吸食，報案民眾心急能理解，警察辛苦了！」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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