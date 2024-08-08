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影／林口攜毒女自撞分隔島棄車逃 到案辯稱：我有急事

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蕭女昨天上午開車經過新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸，警方於肇事車內搜出毒品海洛因、殘渣袋及針筒，研判蕭女疑似毒駕釀禍肇逃。昨午警方通知蕭女到案說明，蕭辯稱，「有急事才會先走。」警詢後依法函送，肇逃部分依法開罰。

據了解，蕭姓女子（41歲）有毒品等多項前科，昨天上午近8時許蕭女駕駛一輛國產車，沿著新北市林口區文化三路一段往龜山方向前行。途中行經文化三路一段605號前車身突然向左偏移，旋即自撞中央分隔島，導致車左前方保險桿凹陷毀損，蕭女自行逃出車外，路人見狀協助報警。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蕭女精神恍惚、身體無明顯外傷。此時，蕭女向救護人員表示要先離去，旋即欲攔搭計程車離去，現場救護人員勸阻未果，蕭女留下聯繫方式及身分證字號備查，搭乘計程車離去。

事後警方在蕭女車內駕駛座下方，搜獲重0.65公克毒品海洛因一包、殘渣袋及針筒，研判是毒駕釀禍肇逃。昨天午後侯女到案說明，侯辯稱，「有急事才會先走。」至於毒品海洛因來源及用途，則不願說明。

警詢後毒品危害防制條例將全案函送法辦；另對侯採尿送驗有無毒駕，至於肇事逃逸部分則依道路交通管理處罰條例第62條1項之規定告發，並吊扣駕照1至3個月。

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蕭女昨開車經過新北市林口區文化三路一段自撞分隔島後肇逃，警方在肇事車內搜出毒品，蕭女到案辯稱有急事先走，警依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蕭女昨開車經過新北市林口區文化三路一段自撞分隔島後肇逃，警方在肇事車內搜出毒品，蕭女到案辯稱有急事先走，警依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蕭女昨開車經過新北市林口區文化三路一段自撞分隔島後肇逃，警方在肇事車內搜出毒品，蕭女到案辯稱有急事先走，警依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蕭女昨開車經過新北市林口區文化三路一段自撞分隔島後肇逃，警方在肇事車內搜出毒品，蕭女到案辯稱有急事先走，警依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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蕭女昨開車經過新北市林口區文化三路一段自撞分隔島後肇逃，警方在肇事車內搜出毒品，蕭女到案辯稱有急事先走，警依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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