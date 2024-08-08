假交易搶幣商害死人 7嫌起訴

嘉義市4月間發生虛擬貨弊黑吃黑案，卻演變成強盜殺人案，當時警方將涉案人等帶回偵辦。圖／本報資料照片 邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，今年四月約陳姓男子佯稱交易搶走二百多萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男重甩到馬路，陳傷重不治；檢方認定邱男、樓男涉犯強盜致死罪，另五名共犯依加重搶奪等罪嫌起訴。

檢警調查，樓男等人因為缺錢，策畫行搶從事虛擬貨幣交易的陳姓男子，今年四月十日凌晨約陳在嘉義市交易泰達幣，邱男駕駛懸掛偽造車牌轎車載樓男及吳姓少年前往，事前擬定分工行搶計畫。

陳男依約抵達，將現金二三六萬元交給樓男清點時，吳姓少年趁陳未注意，涉持辣椒水噴霧器朝陳男臉部噴灑，三人搶走現金上車準備逃離，陳男不甘損失，攀附車前擋風玻璃上，用力敲打擋風玻璃導致碎裂。

樓男見狀涉唆使邱男加速疾駛，至交岔路口處時急右轉彎，將陳男甩飛落地，陳男身受重傷，搶救十一天不治。

警方事後查獲樓、邱二人，追出共犯紀男及羅男，六月間再逮捕蔡男、施男及楊男，共查扣一把改造手槍、二把鎮暴槍、手機及廿七萬四千元贓款等贓證物。

檢警查出，全案是樓男、邱男、紀男、蔡男及在逃練姓男子共同策畫，由蔡男聯繫曾經交易泰達幣的陳男，紀男則負責購買犯案車牌，收取四十萬元。

檢方認定，當時樓男坐右前座，陳男趴在引擎蓋上時，曾口頭指使邱男甩掉陳男，二人均屬故意犯罪因而發生死亡結果，依強盜致死罪嫌起訴。

蔡男、紀男，和提供作案車輛的施男、楊男，提供辣椒水及負責接應的羅男等五人，依加重搶奪等罪嫌起訴。