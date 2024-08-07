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影／6個大叔擠旅館…蓋棉被躺床、端坐沙發太詭異 警一查全被帶回

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有2個大男人蓋棉被直挺挺躺在床上，旁邊還有3個人坐姿端正在沙發區，實在很奇怪。最後馬桶找到夾鏈袋、冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。

警方4日晚間10時許，前往三重區正義北路某旅館執行暑假青春專案擴大臨檢，敲某間房門時，明明房內有人交談，但一聽到「警察臨檢！」瞬間鴉雀無聲，不久又傳出馬桶沖水聲。大約5分鐘之後，44歲羅姓男子才開門1個小縫，供稱房內只有2個人，不願讓員警進門。

警方要求查驗證件，並從門縫向內探望，不僅發現房內有很多人，而且羅男衣服沾到白粉，接著又在門邊浴廁馬桶內，發現撕破的夾鏈袋浮在水上沒被沖掉，員警便直接進房檢查，當時有2人身體直挺挺蓋棉被躺在床上，旁邊沙發區有3人圍著桌子端正坐著，實在很不自然，完全不像他們供稱只是單純在聊天。

最後警方搬開冰箱，在牆角搜出1包海洛因（1.88公克）、4包安非他命（1.8公克）及吸食器。羅男、35歲林男、45歲曾男、43歲柯男、54歲周男、47歲孫男共6人，全被帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有6個大男人自稱單純在聊天，馬桶卻被找到沒沖掉的夾鏈袋，冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有6個大男人自稱單純在聊天，馬桶卻被找到沒沖掉的夾鏈袋，冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有2個大男人蓋棉被直挺挺躺在床上，旁邊還有3個人坐姿端正在沙發區，實在很奇怪。最後馬桶找到夾鏈袋、冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有2個大男人蓋棉被直挺挺躺在床上，旁邊還有3個人坐姿端正在沙發區，實在很奇怪。最後馬桶找到夾鏈袋、冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有6個大男人自稱單純在聊天，馬桶卻被找到沒沖掉的夾鏈袋，冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重警方日前到旅館臨檢，被擋在門外5分鐘才得以進入，結果房內有6個大男人自稱單純在聊天，馬桶卻被找到沒沖掉的夾鏈袋，冰箱後面搜出海洛因、安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
三重區日前有6名男子擠在旅館房間疑似開毒趴，遇到警方擴大臨檢被搜出毒品，全被帶回派出所接受調查。記者林昭彰／翻攝
三重區日前有6名男子擠在旅館房間疑似開毒趴，遇到警方擴大臨檢被搜出毒品，全被帶回派出所接受調查。記者林昭彰／翻攝

三重 毒品 臨檢

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