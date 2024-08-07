北市保大懷疑吸K菸…駕駛被請下車受檢驗沒毒 提行政訴訟結果出爐

廖姓男子開車遇攔檢，警察聞到車內疑似有愷他命香菸異味，目視車內有菸草灰，懷疑廖吸毒，要求他下車、查證身分。廖僅出示身分證件，質疑叫他下車不合法，當場表示異議並請求交付臨檢異議單；員警依廖要求開立異議紀錄表，期間廖下車，警方在車內採集檢體但查不到毒品，放他離開。廖提行政訴訟欲確認員警違法執勤，敗訴確定。

廖姓男子2020年9月14日凌晨1點開車行經台北市環河南路二段、和平西路三段路口，因見保安警察大隊員警執行路檢，因此減慢速度並搖下車窗，員警覺得車內有愷他命香菸的味道，且看到車內有菸草灰，懷疑廖施用毒品，旋即攔車、要求受檢。

但廖僅拿出身分證件，拒絕下車，並質疑員警要他下車不合法，當場表示異議、請求交付臨檢異議單。員警認為廖異議無理，在說明攔查事由和法令依據後，及依他的請求開立「警察行使職權民眾異議紀錄表」；開立過程中，廖下車受檢，員警在車內採集檢體並檢驗，因未呈現愷他命反應，於1點26分放行。

廖不服，提起訴願，經訴願決定不受理，改提行政訴訟，要求確認異議紀錄表的處分違法，但台北高等行政法院駁回。廖上訴，轉換聲明為原判決廢棄，訴願結果及異議紀錄表撤銷。

最高行政法院認為依警察職權行使法第6、7條規定，警察為查證人民身分，可以採取攔停、檢查引擎、車身號碼、強制駕駛人或乘客離車、檢查交通工具等措施，第8條第2項後段也規定「有事實足認其有犯罪之虞者，並得檢查交通工具」，目的在保全事證、確保執勤員警人身安全。

警職法第29條、司法院釋字第535號解釋也指出人民可以在執行過程中提出異議，警察如認無理，可以繼續執行，但應依受攔檢人民的請求，交付異議理由製作紀錄。最高行認為保大要求廖強制離車、檢查交通工具並無違法，執勤員警以廖異議無理由，製作異議紀錄表（行政處分）給他也沒有問題，廖訴請撤銷，於法無據，今駁回上訴確定。

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