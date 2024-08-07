懸掛假車牌車內睡大覺 警盤查一看…包內有毒有菸彈

歐姓男子有多項前科，這月4日他開車怠速臨停新北市泰山區貴陽街巷口，轄區警獲報到場發現他車身顏色與車牌不符，經查發現歐男不但懸掛假車牌，還在包內藏有大量毒品、菸彈，警詢後依法送辦，檢察官複訊後裁定無保飭回。

據了解，歐姓男子（44歲）有多項前科目前無業，這個月4日下午3時許，他將車怠速臨停在新北市泰山區貴陽街36巷口路中間呼呼大睡。林口警分局明志所警員謝志豪、林威獲報前往處理。

當天兩警一到見歐男車身顏色、車牌不相符，要求歐男下車受檢，怎料，歐男向警辯稱「車子是因為車身包膜導致顏色不符」警續問「那為何車牌與車輛登記資料不符」警這突來一問，歐男先是愣住隨後辯稱「我買權利車，買來時候車牌就掛在上面了」被帶回查辦。

警盤搜歐男包內搜出654克毒品海洛因、2953.6克安非他命、228.6克愷他命、卡西酮菸油、139.6克哈密瓜錠以及手指虎、空菸彈、電子菸及菸彈殼，歐男坦承持有否認販賣，警詢後依公共危險、偽造特種文書、毒品及槍砲彈藥刀械管制條例移送歐男法辦，檢察官複訊後裁定無保飭回；另交通違規依道路交通管理處罰條例第56條1項1款之規定，開處1200以下罰鍰。