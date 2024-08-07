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影／台中粉領族兼職網拍賣假車牌 落網辯：大陸進口的

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓女子是上班族、兼職網拍，涉嫌透過臉書等平台，販售假車牌給買家，刑事局中打三隊在今年6月間獲報展開調查，前天陸續收網兵分多路，在新北等六地，帶回郭女等涉案15人，查扣8車、18面假車牌。郭女辯稱，車牌是大陸業者要求她配合出貨，她收取佣金，但不知對岸業者販售車牌價格，據查，每面假車牌是以5000元至7000元價格販售，檢方依偽造文書罪偵辦，訊後請回。

本報在今年7月14日關注台灣假車牌議題，警政署重視，加強查緝力道，刑事局中打三隊在今年6月間，即接獲新竹地檢署檢察官許大偉指揮，針對新竹市一名車主遭人冒用車牌案件，中打三隊與新北、新竹、台中、彰化、高雄等地警局，合組專案小組偵辦。

專案小組在6月底掌握涉嫌販售假車牌的郭姓女子（36歲）身分，從前天展開收網，陸續帶回郭女等涉案15人，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌。

經查，郭姓女子是上班族，有兼職網拍，販售服飾、生活用品等物賺外快，郭女疑與大陸業者接觸，協助大陸業者在台灣販售定製的假車牌，賺取佣金，對岸業者在臉書社團「專業製作車牌」、「1：1客製化車牌訂做」接觸買家，再由郭女協助出貨，每面車牌若選號是以7000元價格販售，不選號是以5000元販售。

經查，此案14名買家，有自車被吊扣牌照後，向郭女等人訂製自車的假車牌，也有買家是向郭女訂製同款車的他人車牌行使。

郭女落網後對於犯案情節交代不清，檢警將擴大追查，製造假車牌的工廠，以及其他使用假車牌的涉案人，全案15人依偽造文書罪移送新竹地檢署後，檢方訊後請回。

中打三隊表示，近期發現使用偽（變）造車牌案件增加，警方已從查緝面及預防面著手，採「查防合一、陸空並進」策略，一方面結合AI巡防系統，針對疑似使用偽（變）造車牌上路的車輛，加強自動辨識與道路攔查，提升打擊力道；另一方面蒐整民眾檢舉的網路販售偽（變）造車牌賣家，協請相關平台業者下架，並追溯查緝製造及販售源頭，依法偵辦。

刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌，假車牌技術精良，幾可亂真。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌，假車牌技術精良，幾可亂真。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲郭姓女子等15人假車牌案，查扣瑪莎拉蒂等8輛汽機車、18面偽造車牌。記者陳宏睿／翻攝

偽造文書 新北 新竹

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