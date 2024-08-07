嘉市虛擬貨幣黑吃黑...搶200萬害死幣商 嘉檢起訴7嫌

今年4月間邱姓及樓姓男子策畫一起虛擬貨幣黑吃黑，涉嫌搶奪陳姓幣商200萬元現金，卻導致陳姓幣商死亡，檢警陸續逮捕7人，嘉義檢方偵結起訴，其中邱男、樓男涉強盜致死，屬於故意犯罪因而發生死亡結果，未來應行國民參與審判。

今年4月10日陳姓男子與人相約在湖子內重劃區交易虛擬貨幣，雙方見面交易時，樓男等人卻對陳男臉部噴辣椒水，且強行搶走陳男隨身攜帶現金200萬元，陳男不甘鉅款被搶，趴在車上阻擋，在湖美三路與健康九路口被疾駛右轉汽車甩到馬路上受重傷，陳男送醫延至4月21日不治。

嘉義市警方報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，陸續查獲樓男、邱男、紀男及羅男吳女情侶到案，6月間再逮捕蔡男、施男及楊男等3人，其中樓男等4人遭羈押至今。當時警方查扣改造手槍1把、鎮暴槍2把、手機、平板電腦、贓款27萬4千元等贓證物品。

檢警調查，樓男、邱男、紀男、蔡男及在逃的練姓男子，因缺錢策畫虛擬貨幣黑吃黑，由蔡男聯繫曾經交易泰達幣的死者陳男，不料，最後演變成強盜致死命案。

檢警指出，當初駕車是邱男，副駕駛座為樓男，當陳男趴在汽車引擎蓋上時，樓男因有口頭指使甩掉陳男，因此，邱男、樓男2人被依強盜致死等罪嫌起訴，屬於故意犯罪因而發生死亡結果，未來應行國民參與審判。