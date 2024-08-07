林口女疑毒駕撞分隔島棄車逃 警車上搜出海洛因...追捕中

蕭姓女駕駛今天上午開車在新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸。警方到場於蕭女車內搜出毒品海洛因、殘渣袋及針筒，研判蕭女疑似毒駕釀禍，警方已調閱監視器畫面循線追查到案說明。

據了解，蕭姓女子（41歲）有毒品等多項前科，今天上午近8時許蕭女駕駛一輛國產車，沿著新北市林口區文化三路一段往龜山方向前行。途中行經文化三路一段605號前車上偏移自撞中央分隔島，導致車右前方保險桿凹陷毀損，蕭女自行逃出車外，路人見狀協助報警協處。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蕭女精神恍惚、身體無明顯外傷。此時，蕭女向救護人員表示要先離去，旋即欲攔搭計程車離去，現場救護人員勸阻未果，要求蕭女留下聯繫方式及身分證字號備查，蕭無顧肇事仍搭計程車離去。

隨後警方到場，蕭女已肇逃沒在現場，警搜索車內在駕駛座下方查獲毒品海洛因一包（重量待查）、殘渣袋及針筒，研判是毒駕釀禍，正調閱監視器畫面循線追查蕭女到案說明。

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