高雄酒店少爺遲到念幾句 拿刀追砍險殺死女主管

高雄一家知名酒店6月22日凌晨爆發衝突，32歲高姓男子因遲到要被扣薪水，他不滿蘇姓主管處置方式，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頭部砍殺，所幸蘇女送醫後並無大礙，高男被依殺人未遂罪嫌移送，檢方偵結後，今將他起訴。

檢警調查，高男、蘇女都為高雄某知名酒店員工，蘇女則為店裡幹部，今年6月22日凌晨4時許，高男上班時疑似遲到，蘇女提醒高男若再遲到就要依規定處置，且高疑有挪用公款等情況，蘇女當場提醒高男。

沒料高男見蘇女提醒不領情，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頸部砍殺，蘇女下巴、右頸、後頸、左胸等處中刀，當場血流不止。

當時在場的其他兩名同事見狀，隨即將高男、蘇女拉開報警，檢警偵辦時，高男稱他當時只打算傷害蘇女而已，沒有想要殺死他。