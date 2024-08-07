快訊

又傳虐童！男子超商「剪刀腳夾脖」 幼童大哭雙腳騰空

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄酒店少爺遲到念幾句 拿刀追砍險殺死女主管

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一家知名酒店6月22日凌晨爆發衝突，32歲高姓男子因遲到要被扣薪水，他不滿蘇姓主管處置方式，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頭部砍殺，所幸蘇女送醫後並無大礙，高男被依殺人未遂罪嫌移送，檢方偵結後，今將他起訴。

檢警調查，高男、蘇女都為高雄某知名酒店員工，蘇女則為店裡幹部，今年6月22日凌晨4時許，高男上班時疑似遲到，蘇女提醒高男若再遲到就要依規定處置，且高疑有挪用公款等情況，蘇女當場提醒高男。

沒料高男見蘇女提醒不領情，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女頸部砍殺，蘇女下巴、右頸、後頸、左胸等處中刀，當場血流不止。

當時在場的其他兩名同事見狀，隨即將高男、蘇女拉開報警，檢警偵辦時，高男稱他當時只打算傷害蘇女而已，沒有想要殺死他。

不過，檢方認為，高男當時在休息室時就拿出跳刀前去找蘇女理論，且刺殺的部位都有大動脈，傷勢還深入肌膚層，綜合傷勢及現場跡證，認定高男具殺人故意，偵結將他起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

主管 殺人未遂 酒店

延伸閱讀

巴奧台灣館用愛河致敬塞納河 邀全球選手驚艷妮妃雅

京城斥資10億 高雄獵地

陳其邁：曾貴海詩作充滿對高雄的期待與疼惜

胎兒趕出頭來不及送醫 高雄消防現地接生罕見「人魚寶寶」

相關新聞

林口女疑毒駕撞分隔島棄車逃 警車上搜出海洛因...追捕中

蕭姓女駕駛今天上午開車在新北市林口區文化三路一段605號前自撞分隔島，攔搭計程車逃逸。警方到場於蕭女車內搜出毒品海洛因、...

高雄酒店少爺遲到念幾句 拿刀追砍險殺死女主管

高雄一家知名酒店6月22日凌晨爆發衝突，32歲高姓男子因遲到要被扣薪水，他不滿蘇姓主管處置方式，突然拿出預藏的跳刀朝蘇女...

回響／刑事局中打查假車牌 「陸空並進」逮12人到案

本報7月14日專題報導假車牌充斥議題，造成治安、交安隱憂，警政署指示各單位加強查緝，刑事局中打三隊在前天破獲郭姓男子等人...

正峰工業涉操縱股價損失千萬 前董事長李育成30萬交保

上市公司正峰工業（股票代號：1538）前董事長李育成等人，涉嫌於2022年間，壓低正峰股價再買入，導致公司損失上千萬元，...

上市公司正峰工業賠千萬！檢調兵分6路搜索 前董座涉壓低股價買進

上市公司正峰工業（股票代號：1538）前董事長李育成等人，涉嫌於2022年間，壓低正峰股價再買入，導致公司損失上千萬元，...

前SBL球員袁加樂開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

曾效力SBL璞園隊的袁加樂，上月在北市KTV飲酒歡唱後酒駕，因違規跨越雙黃線被攔，他竟自爆「喝醉了」，警方對他酒測，他酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。