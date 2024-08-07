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回響／刑事局中打查假車牌 「陸空並進」逮12人到案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

本報7月14日專題報導假車牌充斥議題，造成治安、交安隱憂，警政署指示各單位加強查緝，刑事局中打三隊在前天破獲郭姓男子等人偽造、行使假車牌案件，帶回涉案12人，全案依偽造文書罪嫌送辦，刑事局中打三隊今早對外說明查緝成果。

專案小組在前天收網，分別前往新北、新竹、台中、彰化、嘉義、高雄等地，帶回郭姓男子（36歲）等12人到案，當場查扣偽造汽車車牌12面（6組）、大型重機車牌3面等共計15面，以及懸掛假車牌汽機車8輛等證物。

刑事局中打三隊查緝假車牌案件，經報請新竹地檢署宇股檢察官指揮後，與新北市板橋警分局、新竹市刑大二隊、台中市警局科偵隊、偵七、偵八隊、第三、和平警分局、彰化縣刑大二隊、高雄市鼓山警分局等單位，合組專案小組偵辦。

刑事局中打三隊表示，近期發現使用偽（變）造車牌案件增加，警方已從查緝面及預防面著手，採「查防合一、陸空並進」策略，一方面結合AI巡防系統，針對疑似使用偽（變）造車牌上路的車輛加強自動辨識與道路攔查，提升打擊力道；另一方面蒐整民眾檢舉的網路販售偽（變）造車牌賣家，協請相關平臺業者下架，並追溯查緝製造及販售源頭，依法偵辦。

刑事局呼籲，車牌是公路監理機關所核發之行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽（變）造車牌的行為，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；另外使用偽（變）造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3600元至1萬800元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。

刑事局中打三隊破獲謝姓男子等12人販售、行使假車牌案件，查扣假車牌15面、汽機車8輛。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲謝姓男子等12人販售、行使假車牌案件，查扣假車牌15面、汽機車8輛。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲謝姓男子等12人販售、行使假車牌案件，查扣假車牌15面、汽機車8輛。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打三隊破獲謝姓男子等12人販售、行使假車牌案件，查扣假車牌15面、汽機車8輛。記者陳宏睿／翻攝

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