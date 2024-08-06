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花蓮通緝犯逃亡18年 時效消滅最後1年難逃法眼被逮

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮光復鄉68歲杜姓男子因詐欺等案遭通緝逃亡，18年來冒用弟弟身分在台北、花蓮兩地躲藏，花蓮縣警察局刑警大隊接獲情資，日前在花蓮將杜男逮捕歸案。

杜男因偽造有價證券遭通緝，花蓮高分院於民國95年判決確定，須執行3年4個月徒刑，將於明年4月時效消滅；此外，杜男於97、98年分別在花蓮、桃園等地犯下詐欺、偽造有價證券等犯行，遭檢方通緝。

花蓮縣刑大副大隊長張益新今天指出，刑大科技犯罪偵查隊在查緝詐騙集團、轄內通緝犯時接獲情資，逃亡18年的杜姓通緝犯可能在花蓮中南區出沒，7月初於光復鄉緝獲杜男。

杜男遭警方逮捕時說，多年來往返花蓮、台北躲藏，從事光電相關工作，用弟弟身分躲藏追捕，原以為躲在偏遠地區不會被抓，沒想到還是難逃警察法眼。

花蓮刑大指出，經警詢確認杜男身分後，將杜男解送花蓮地檢署歸案，檢方當晚即發監執行。

張益新表示，警政署近期推動「加強查捕潛在通緝犯行動專案」，針對詐欺、毒品、重大經濟犯罪等逃匿多年犯嫌進行查捕，將持續針對毒品、詐欺、槍砲及幫派組織等犯罪強化查緝。

花蓮 詐欺 通緝

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