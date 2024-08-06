市值4千萬！馬籍男來台行李藏61包海洛因 入境被查獲

桃園機場日前查獲一起走私毒品案，一名馬來西亞籍葉姓男子為貼補生活費用，在馬國和當地運輸毒品集團共謀，由毒品集團提供機票及住宿，再由葉男以行李箱走私61包海洛因來台，事成後可拿到約新台幣45700元的報酬，結果葉男入境桃機後立刻被關務人員查獲，桃園地檢署依毒品危害防制條例起訴。

檢方指出，馬來西亞籍36歲葉姓男子今年6月11日前與通訊軟體WhatsApp上一名暱稱「YK」的人共謀，計畫自馬來西亞走私第一級毒品海洛因至台灣，並安排人在台灣聯繫接應，「YK」向葉男談妥除往返台灣的機票及住宿費用均由他支付，事成之後還可再獲得運毒報酬馬來西亞令吉7千元（約新台幣45700元）。

雙方謀議既定後，葉男遂依指示在今年6月11日凌晨3點15分許至馬來西亞吉隆坡一處商城，領取「YK」交付給他的一只藍色行李箱，裡面藏有海洛因61包，另先交付葉男新台幣8千元充作在台灣的旅費，隨後葉男便前往馬來西亞吉隆坡機場，搭乘馬來西亞航空MH-366號班機，於今年6月11日下午3點多抵達桃園國際機場入境。

結果葉男自桃園國際機場第一航廈入境時，經財政部關務署台北關關員攔檢查獲，扣得藍色行李箱及其內海洛因61包（毛重6104公克），海洛因經量秤淨重為4202.27公克，市值逾4000萬台幣，另還有供聯繫的行動電話4支，案經內政部警政署航空警察局移送偵辦。

桃檢複訊時，葉男坦犯行，檢方依犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌，依法提起公訴，並建請法院從一重論以運輸第一級毒品罪嫌，共同運輸毒品集團上手「YK」則列共犯。至於扣案的海洛因則宣告沒收銷燬，行李箱、手機及8千元旅費建請法官諭知沒收，目前葉男在押中。

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