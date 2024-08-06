形跡敗露竟開車衝撞警車 台南警街頭壓制逮捕3車手

3名詐騙車手今天下午來到台南白河犯案，其中一人取款時遭警方逮捕，在車上等候的另2人情急開車竄逃，竟拒捕衝撞警車欲突圍，經英勇幹員順勢街頭壓制逮捕，3人均帶回分局擴大偵辦中。

事件發生在今下午2點許，白河警分局獲報有詐騙車手在轄區誆騙被害人準備取款，偵查隊全部動員埋伏，幹員在國泰路燦坤家電門市掌握約20歲男車手，迅速將其壓制逮捕。

結果在對面車道車內監控的另外兩名車手，見狀迅即加緊油門竄逃，疾駛不到50公尺在某超商路口早為幹員鎖定，未料拒檢反衝撞警車，兩車保險桿等處嚴重破損，幸幹員們均無恙，第一時間將車上另外兩人壓制地上，3名車手均落網。