宜蘭不良分子尋仇…一槍險些打死訪友者 遭訴殺人未遂

宜蘭50歲陳姓男子是員山鄉不良分子，和當地1名張姓男子素有嫌隙，6月初糾集同伴持槍上門尋仇，恰好張男的友人鄧姓男子從外縣市到訪，在衝突中幫忙擋門，陳男用霰彈槍朝門板開槍，子彈穿過鄧男胸口，離心臟只有幾公分，搶救後倖免於難。檢方日前依殺人未遂等罪嫌，起訴陳男等6人。

陳男是員山鄉人，是當地治安顧慮人口，2022年間在網路上購買1把非制式獵槍（霰彈槍）、2把非制式手槍、不詳數量的子彈和2把武士刀。他和同鄉的張男積怨已久，今年6月5日上午6時許，糾集友人，分乘3輛車、持霰彈槍與數把手槍、武士刀到張男住處尋仇。

起訴書指出，陳男與42歲藍姓男子與張男在張男家門口談判，沒多久就吵了起來，張男躲回門後，恰好來拜訪的鄧男見事態不對，也在門後幫忙堵住門板；陳男大怒，端起霰彈槍朝木製門板發射，其中1顆子彈擊碎門上玻璃窗，射中鄧男的左胸口，再從右後背穿出，恰好閃過心臟。

部分鉛彈和玻璃碎片留在鄧男胸口，他當場大量失血暈厥，旁人趕緊報警叫救護車，送往陽明交大附醫，清創縫合後救回一命。陳男等人開槍後火速逃逸，警方循線追捕，當天下午1時許先在五結鄉逮到陳、藍2人，扣得霰彈槍等物，下午2時許在花蓮新城鄉逮到另外2人，6月10日、11日再抓到2人。

鄧男復原後在偵查中表示，陳男應該是要對張男開槍，後續也沒有對自己補槍，但既然開了槍顯然是要殺人，堅持以殺人未遂提告；陳男等人在偵查中坦承不諱，不過其中1把手槍是藍男所有，他供稱該槍與8顆子彈是在壯圍鄉某處「路上撿來的」。