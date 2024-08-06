影／內湖酒測攔查無業男滿身汗 抓包剛闖工地偷20萬元電纜線73綑

37歲施姓男子及29歲游姓男子，今年8月3日在台北市一處工地偷走價值約20萬元的電纜線73綑，作案後全數搬上車逃離現場，不料，開車10多分鐘，行經北市內湖警分局位在成功橋上的酒測路檢點，遭發現大汗涔涔，警方驚覺異狀，當場查獲大量電纜線，全案依竊盜罪嫌送辦。

內湖分局潭美派出所員警在成功路實施酒測路檢勤務，發現施男、游男大汗涔涔，拒檢欲加速駛離，強勢攔查要求受檢，在車後座及後車廂發現大量電纜線，2人無法交代電纜線來源，隨即帶回派出所；經調閱監視器及突破心防，2人坦承在行經酒測點前10多分鐘，剛剛在工地行竊電纜線。