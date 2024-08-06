快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

影／內湖酒測攔查無業男滿身汗 抓包剛闖工地偷20萬元電纜線73綑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲施姓男子及29歲游姓男子，今年8月3日在台北市一處工地偷走價值約20萬元的電纜線73綑，作案後全數搬上車逃離現場，不料，開車10多分鐘，行經北市內湖警分局位在成功橋上的酒測路檢點，遭發現大汗涔涔，警方驚覺異狀，當場查獲大量電纜線，全案依竊盜罪嫌送辦。

內湖分局潭美派出所員警在成功路實施酒測路檢勤務，發現施男、游男大汗涔涔，拒檢欲加速駛離，強勢攔查要求受檢，在車後座及後車廂發現大量電纜線，2人無法交代電纜線來源，隨即帶回派出所；經調閱監視器及突破心防，2人坦承在行經酒測點前10多分鐘，剛剛在工地行竊電纜線。

警方指出，施等2人無業，均有毒品前科，涉趁工地無人看管時段，闖入北市某工地，直見大批電纜線，心生歹念行竊，花了1個多小時，搬運偷走多達73綑電纜線，價值約新台幣20萬元，全部放在車上企圖逃逸銷贓。全案訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

犯嫌涉竊盜價值約新台幣20萬元的電纜線73綑。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌涉竊盜價值約新台幣20萬元的電纜線73綑。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌車內後座發現大量電纜線。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌車內後座發現大量電纜線。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 北市 成功 竊盜 酒測

延伸閱讀

桃園「短褲雙賊」闖工地偷電纜 1小時內來不及賣就被逮

苗栗後龍建築工地旁坑洞案 今天周邊僅發現微型坑洞

55歲胡鴻達照料中風母「13年燒800萬」 沒戲拍跑工地兼差、當司機

花蓮惡男兩度偷工地電纜線 還恐嚇管理員被羈押

相關新聞

影／內湖酒測攔查無業男滿身汗 抓包剛闖工地偷20萬元電纜線73綑

37歲施姓男子及29歲游姓男子 ，今年8月3日在台北市一處工地偷走價值約20萬元的電纜線73綑，作案後全數搬上車逃離現場...

台中毒男改名「佛祖」 住家咆哮警上門查獲毒品

台中市羅姓男子2日下午在住家情緒失控，大吼大叫，警方獲報到場查處，發現羅有毒品前科，除向警方自稱「釋迦牟尼佛」外，警方查...

88會館涉足官警 張榮興：可讓他們復出

「八八會館」警察風紀案前年爆發，廿四名官警涉足招待所被懲處，影響升遷。警政署長張榮興昨表示，部分官警不知場所是招待所，已...

內湖500萬搶案 檢揪出詐團黑吃黑

台北市內湖區去年發生五百萬元強盜案，士林地檢署查出全案是詐團「黑吃黑」，被害女子謝佳宇就是詐團車手，依指示提領鉅款時，遭...

影／台中餐廳員工賺快錢 替詐團擺「貓池」月入2萬落網

刑事局中打二隊在今年5月間發現，有十多名被害人中了「假公務員詐財」的陷阱，損失千萬元，刑事局追查歹徒使用的DMT設備（俗...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。