影／內湖酒測攔查無業男滿身汗 抓包剛闖工地偷20萬元電纜線73綑
37歲施姓男子及29歲游姓男子，今年8月3日在台北市一處工地偷走價值約20萬元的電纜線73綑，作案後全數搬上車逃離現場，不料，開車10多分鐘，行經北市內湖警分局位在成功橋上的酒測路檢點，遭發現大汗涔涔，警方驚覺異狀，當場查獲大量電纜線，全案依竊盜罪嫌送辦。
內湖分局潭美派出所員警在成功路實施酒測路檢勤務，發現施男、游男大汗涔涔，拒檢欲加速駛離，強勢攔查要求受檢，在車後座及後車廂發現大量電纜線，2人無法交代電纜線來源，隨即帶回派出所；經調閱監視器及突破心防，2人坦承在行經酒測點前10多分鐘，剛剛在工地行竊電纜線。
警方指出，施等2人無業，均有毒品前科，涉趁工地無人看管時段，闖入北市某工地，直見大批電纜線，心生歹念行竊，花了1個多小時，搬運偷走多達73綑電纜線，價值約新台幣20萬元，全部放在車上企圖逃逸銷贓。全案訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言