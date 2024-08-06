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台中毒男改名「佛祖」 住家咆哮警上門查獲毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市羅姓男子2日下午在住家情緒失控，大吼大叫，警方獲報到場查處，發現羅有毒品前科，除向警方自稱「釋迦牟尼佛」外，警方查驗身分證發現，羅也將姓名改為「羅○○佛祖」，不過警方盤查時，發現羅在口香糖袋內裝有安非他命，全案依毒品罪移送法辦。

第二警分局立人所在2日下午2時許接報，北區文昌東一街大樓有住戶咆哮、妨礙安寧，警員張國隆、葉玟興及葉旻傑前往，警方抵達現場時，涉案羅姓男子（44歲）神情緊張，還跟警方自稱是「佛祖」、「釋迦牟尼佛」。

警方查驗羅身分證，發現羅改名為「羅○○佛祖」，曾涉毒品案件被查獲過，但仍不知悔改，此次又被警方在其隨身所持的口香糖袋內，查獲一包安非他命，警詢後依法送辦。

第二警分局長周俊銘說，警察工作秉持「為民服務及維持正義」精神，不僅在民眾面對各種天然災害時伸出援手，也全力打擊犯罪，讓民眾能安心生活，員警將持續對毒品犯罪向上溯源、向下刨根，瓦解販毒集團，還給民眾一個無毒有感的生活空間。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市羅姓男子改名佛祖，2日在住處咆哮時，被警方查獲持有安非他命送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓男子改名佛祖，2日在住處咆哮時，被警方查獲持有安非他命送辦。記者陳宏睿／翻攝

毒品 身分證 釋迦

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