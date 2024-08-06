情色廣告語為販毒暗語 中市警網路巡查偵破販毒案

以陳姓男子為主的販毒集團，透過通訊軟體散播情色風俗廣告詞語，警方分析後破解廣告語實際為販毒的暗語，掌握行蹤後，日前將陳男逮捕，起獲愷他、毒品咖啡包，依法送辦。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿表示，台中市大甲警分局偵查隊員警執行網路巡邏時，得知有販毒集團以市面常見的通訊軟體為販售管道，並以「新找來的正妹，等你們來約喔」等情色廣告標語為掩護，實則為犯罪集團販售新進的毒品咖啡包、愷他命的暗語，藉此躲避員警追查。

警方展開偵查，經長期蒐證待事證完備後，隨即報請台中地方檢察署指揮偵辦，循線逮捕涉嫌販毒的30歲陳姓男子，並在陳男車上起獲愷他命11包、毒品咖啡包95包、販毒工作手機3支、贓款新台幣2萬400元等證物。

全案詢後將陳男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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