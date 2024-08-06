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88會館涉足官警 張榮興：可讓他們復出

聯合報／ 記者李奕昕黃宣翰／連線報導

警政署長張榮興。本報資料照片
警政署長張榮興。本報資料照片
「八八會館」警察風紀案前年爆發，廿四名官警涉足招待所被懲處，影響升遷。警政署長張榮興昨表示，部分官警不知場所是招待所，已受懲處，考核時間近兩年，他認為仍具警察專業可奉獻社會，未來考慮調整適當職務「讓他們復出」。

張榮興擔任警政署督察室主任時負責調查八八會館案，他說，對警紀打擊非常大，有人提供監視器影像，經查是私人招待所，懲處涉足參加飲宴官警，部分調職，多為刑事人員；但部分官警不知場所背景，隨同仁前往，也未與特定對象接觸交往，只是參加一次聚會。

他說，涉足官警被懲處，接受考核已近兩年，若這段期間沉潛而有所警惕，且對警務工作仍有企圖心，「可以讓他們復出為社會奉獻心力」，未來有機會，會考量專長及能力，調整適當職務。

刑事局前年十一月查緝地下匯兌洗錢案，主嫌郭哲敏在警方行動前出境，多名警官、檢察官被爆曾赴郭的八八會館或睿森銀樓招待所，外界質疑檢警通風報信及縱放。

警政署去年一月認定涉足官警接受不當飲宴，依違反公務員廉政倫理規範及警政署端正警察風紀實施規定，對廿四名官警分別記過一次、申誡一至二次或調整職務。不少官警被「冷凍」未再調整。

另外，南市區漁會理事長林士傑今年七月遭槍殺，張榮興說，林士傑是預謀式、計畫性案件，他期待新任台南市警局長林國清盡速偵破，已有明確方向，尚在偵查中，適當時機會對外公布。台南市刑大表示，陸續有傳喚兩、三波可疑對象到案釐清，對於偵辦細節不便透露。

台南 張榮興 警察

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