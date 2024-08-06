內湖500萬搶案 檢揪出詐團黑吃黑

搶案當日，警方在瑞芳攔查破案。圖／本報記者翻攝 台北市內湖區去年發生五百萬元強盜案，士林地檢署查出全案是詐團「黑吃黑」，被害女子謝佳宇就是詐團車手，依指示提領鉅款時，遭同集團成員「嘻哈歌手」羅元奕教唆竹聯幫弘仁會分子當街打劫。全案依組織犯罪、詐欺等罪起訴主嫌廖軒政和謝女共九人，羅元奕因死亡，不起訴處分。

起訴指出，廖軒政去年涉指揮車手團，夥同共犯李浩淵、林姿儀、車手頭文永驊，找車手曾宇逸設立空殼公司「捷仁文創」，登記公司金融帳戶供詐團洗錢。集團層層招募新車手，交出自己金融帳戶，當作轉帳洗錢第二層帳戶，其中曾宇逸、楊巳霆、花鼎杰、鐘志宇、謝佳宇等車手，分別提領十多萬元至五百萬元不等贓款上繳詐團。

去年三月廿三日，謝佳宇接受詐團從捷仁文創轉帳至個人戶，當天下午由文永驊開車載往國泰銀行南港分行提領五百萬元，再轉往第一銀行新湖分行提領一九五萬元，當街遭竹聯幫弘仁會李子軒等人搶走五百萬元。

李等人當日逃往新北瑞芳區即落網，案發隔天羅元奕墜樓身亡，被查出也是集團成員，涉嫌教唆「黑吃黑」。李等人去年一審被依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判七年六月至八年不等徒刑。

士檢追查金流，查出捷仁文創在強盜案前三天有多筆金流轉匯，疑為詐騙贓款；車手們事前「拍影片、簽本票」，影片中謊稱向捷仁文創借款，聲稱是合法金流，用來躲避銀行行員關懷提問及警察盤查。

其中林姿儀甚至交代遇到警察盤查要「強硬一點」。廖則在強盜案時有幫忙找律師。

檢方認定，廖涉主持指揮車手團提領款項，配合其他詐團行騙，被害人廿四人，不法所得逾一六四○萬元，依法起訴建請從重量刑；其餘八人涉犯組織、加重詐欺及洗錢等罪，量處適當之刑。