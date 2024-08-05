「內湖5百萬搶案」原來是詐團車手搞公司戶洗錢 9人遭起訴

台北市內湖去年發生5百萬元搶案，士林地檢署追查金流查出詐團車手「黑吃黑」，被害女子謝佳宇也是詐團成員，利用空殼公司帳戶作為詐團洗錢帳戶，事先拍下影片證明資金往來，提領鉅款時技巧性躲避行員、警方關懷詢問，涉詐24人，不法獲利逾1640萬元。士林地檢署偵結，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢罪嫌，起訴主嫌廖軒政等9人。

起訴指出，詐騙集團「車手主嫌」廖軒政，去年涉指揮車手團犯罪，透過男子李浩淵、車手頭文永驊，找來車手曾宇逸設立一家空殼公司「捷仁文創」並登記公司金融帳戶，提款卡、密碼存摺都上繳，供詐團洗錢。車手們一層層招募成員，交出自己的金融帳戶，作為「捷仁文創」公司戶，轉帳洗錢的第二層帳戶，再提領鉅款給詐團。

女車手謝佳宇涉提供自身國泰世華、第一銀行帳戶給詐團，2023年3月23日，接受詐團分別轉匯5百萬、195萬元。當天下午1時許，文永驊開車載著謝佳宇，到國泰銀行南港分行提領５百萬元，2時許轉往第一銀行新湖分行提領195萬元，隨即當街遭竹聯幫弘仁會李子軒的強盜集團搶走500萬元，當天下午警方在新北瑞芳區台2丙線19公里處破案，李等人狼狽落網。

士檢查出，弘仁會李子軒、陳哲銘、莊逸辰、黎業鵬及黃偉傑等人，受已故「嘻哈歌手」羅元奕指示強盜贓款，案發隔天，羅元奕從北市信義區某12樓頂樓墜樓身亡，李等5人去年12月一審遭依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處7年6月至8年不等徒刑。

士檢追查，被害人謝佳宇及捷仁文創金錢流向，從中發現2023年3月20日至23日間，捷仁文創公司戶有多筆金流轉匯，疑似是詐騙贓款流向。檢方查出，集團車手涉「拍影片、簽本票」，作假佯裝說明資金流向，假裝是向捷仁文創借款，聲稱是合法金流，用以躲避銀行行員關懷提問，及警察盤查，車手成員林姿儀甚至交代遇到警察盤查要「強硬一點！」。

檢察官查出，曾宇逸先後提領340萬元及410萬元；楊巳霆提領480萬元；花鼎杰用自身網銀帳號轉帳152萬5000元、14萬7500元給捷仁文創，隔天又臨櫃提領58萬元；鐘志宇提領87萬元；謝佳宇提醒695萬後遭強盜500萬元，不法贓款上繳給詐團。