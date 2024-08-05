88會館案多名官警受懲處 警政署長：涉案輕微同仁「考慮讓他們復出」

「88會館」案前年爆發衍生警紀風暴，多名涉足官警被懲處。警政署長張榮興今受網路節目專訪說，部分同仁對場所不知情，已受懲處，考核時間也差不多，他會考量專長能力，未來有機會讓他們復出為社會奉獻。

張榮興擔任警政署督察室主任時負責調查88會館案。今中午他接受網路節目「中午來開匯」專訪說，此案對警紀打擊非常大，有人提供影像，場所是招待所，所以有警察被調職或懲處，大部分是刑事人員，不過有些對場所不知情，跟隨同仁前往，不是真的「去跟他們交往」，只是一次聚會。

他說，未來考核一段期間，可能給他們復出機會，時間已近兩年，可以讓他們再出來為社會奉獻心力，因當時已受懲處，考核的時間應該也差不多，若未來有需要他們幫忙的地方，「我不會說給他們標籤」，專長能力有可以服務的地方，他會考量。

他說，透過這段期間潛沉，若對這件事有警惕，考核仍然對警務工作很有企圖心，有機會還是要讓他們發揮專長。

「再好的績效都抵不過一件警紀案！」他說，主官一定要自清自檢，提早預警防制，落實走動式管理，了解有無違法違紀傾向人員，發生案件當案例教育，並從嚴從速處理，例如查資料洩漏給詐欺集團或與毒品有關係，斷然淘汰。

從88槍擊案到台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊案，台南治安受關注。他說，林士傑案發後立即組專案小組，這是預謀式、計畫性案件，期待新任台南警察局長林國清儘速偵破，已有明確方向，適當時機會對外公布；他在台南服務11年，台南是文化古都，也不要把台南汙名化。