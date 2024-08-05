彰檢製作南天宮18層地獄短影音 宣導反詐騙反毒

農曆7月鬼門開，彰化地檢署以彰化八卦山南天宮動態展示的18層地獄為主題，製作打詐反毒宣導短影音，內容以善惡輪迴上刀山下油鍋，提醒民眾天網恢恢，不要涉詐欺或毒品。

位在彰化市八卦山大佛風景區的南天宮，主祀齊天大聖，不過廟方卻將18層地獄的場景以動態方式展示，內容有拔舌地獄、上刀山及下油鍋等，讓參觀民眾有身歷其境感受，希望達到懲凶罰惡、勸人為善目的。

台灣彰化地檢署今天發布新聞指出，位在彰化八卦山旁的南天宮，設置動態展示的18層地獄，用來宣導勸人為善，地檢署也製作以18層地獄為主題的短影音影片，上傳到YouTube，宣導打詐反毒。

彰化地檢署檢察長張曉雯說，地檢署發布打詐反毒宣導短影音，象徵天網恢恢，只要做壞事必定會遭法律追訴，藉此警惕涉詐欺、毒品的犯罪不法集團，從根本斷絕詐欺和毒品犯罪的來源，提升社會安全感和幸福感。

彰化地檢署指出，為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，降低詐騙受害事件數，檢方成立的打詐反毒掃黑宣導小組，積極透過實體與網路等多元管道宣傳，除設置「打詐反毒碼上GO」專區，讓民眾掃碼即可獲取反詐騙資訊外，今天也公布結合民俗節日製作的短影音，期盼能吸引民眾目光、鼓勵檢舉犯罪，透過全民的力量共同打擊詐欺反毒品。