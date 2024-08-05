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刑事局偵破台中地區DMT詐騙機房 2人落網

中央社／ 台中5日電

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布偵破台中地區DMT及卡池詐騙機房案。示意圖／聯合報系資料照片
刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布偵破台中地區DMT及卡池詐騙機房案。示意圖／聯合報系資料照片
刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布偵破台中地區DMT及卡池詐騙機房案，查獲2人到案，起出泰達幣1703顆（市值新台幣5萬元），初步清查被害人共12人，詐騙金額1000多萬元。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天召開記者會說明，根據大數據分析「猜猜我是誰」及「假冒公務員詐財」被害案件，發現有DMT（數位移動式節費設備）詐騙機房在台中地區活動，因此發交中部打擊犯罪中心追查，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經蒐證完備後，警方分別於5月2日及6月26日持台中地方法院及地檢署搜索票及拘票，在台中地區拘提陳嫌及葉嫌到案，查扣泰達幣1703顆（市值5萬元）、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及「卡池」各1部、人頭門號卡、手機及電腦等贓證物。

警方調查發現，陳嫌從事餐飲業，卻遭詐欺集團吸收為成員，在台中市南區承租套房，並將DMT詐欺設備置放在租屋處做為「中繼機房」使用，經查緝陳嫌到案後，續溯源調查發現上手葉嫌。

警方指出，犯嫌將連結詐騙DMT的前端設備「卡池」，置放在台中市西屯區租屋處，為詐欺集團管理「卡池」設備，負責收購及抽換人頭門號卡，初步清查遭詐欺被害民眾共12人，詐騙金額達1000萬餘元，2名犯嫌警詢後均移送台中地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲，民眾要提醒身邊年長親友，若接到親友視訊或電話請求匯款，應向本人查證，可用事先約定的通關密語或近期親友間共同從事的活動測試，以辨別身分，遇有可疑可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強查緝各類詐欺案件，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

詐欺 警察 電信詐騙

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