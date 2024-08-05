快訊

台股跳水重挫逾1700點寫盤中最大跌點 台積電跌至835元下探半年線

研究發現早餐中常見「1食物」 對減重和血糖穩定有幫助

賀麟洋再奪金！蔣萬安宣布運動中心健身房一周免費 動物園「羚羊」合照換禮物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中餐廳員工賺快錢 替詐團擺「貓池」月入2萬落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打二隊在今年5月間發現，有十多名被害人中了「假公務員詐財」的陷阱，損失千萬元，刑事局追查歹徒使用的DMT設備（俗稱貓池），先查獲在餐廳擔任員工的陳男，6月又循線查獲葉姓幹部，陳為賺取每月2萬元的酬勞，而讓歹徒在租賃套房內擺放相關詐騙工具，警方依詐騙等罪移送，檢方命二人交保。

刑事局打詐中心情資研析專責小組近期以大數據分析「猜猜我是誰」、「假冒公務員詐財」被害案件，發現有DMT詐騙機房在台中活動，發交中打二隊追查，中打二隊與台中市第三、第四警分局、彰化縣員林警分局合組專案小組，報請台中地檢署秋股檢察官指揮。

案經專案小組蒐證完備後，分別在今年5月2日、6月26日持搜索票、拘票，拘提涉案陳男（23歲）、葉男（28歲）到案，查扣泰達幣1703顆（市價5萬元）、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及「卡池」各1部、人頭門號卡、手機及電腦等贓證物。

經查，陳男是餐廳員工，為賺取每月2萬元酬勞，提供南區租賃套房，讓歹徒擺放DMT設備，作為「中繼機房」使用，陳落網後，檢警再循線查緝在不法集團擔任幹部的葉男到案，葉在西屯區租賃套房，替詐欺集團管理「卡池」設備，負責收購、抽換人頭門號卡。

警方初步清查，遭詐欺被害民眾共12人，詐騙金額達1000萬餘元，陳、葉二人警詢後。移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後命以2萬元、5萬元交保。

刑事局呼籲，民眾要提醒身邊年長親友，若接到親友視訊或電話請求匯款，應向本人查證，可用事先約定的通關密語或近期親友間共同從事的活動測試，以辨別身分，遇有可疑可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

刑事局中打二隊逮捕涉替詐團擺放DMT設備的陳男、葉男。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊逮捕涉替詐團擺放DMT設備的陳男、葉男。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓餐廳員工被詐團吸收，在租賃套房內擺放DMT設備，賺取每月2萬元酬勞。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓餐廳員工被詐團吸收，在租賃套房內擺放DMT設備，賺取每月2萬元酬勞。記者陳宏睿／翻攝

套房 詐欺 電信詐騙

延伸閱讀

台積電離職員工成立不動產投資公司...年利率吸金得手65億 被害人逾四千人

今年下架近4萬8千則假投資廣告！假冒財經名人投放臉書最多、關鍵字曝光

詐騙車手落網法官未押...獲釋繼續騙 假扮警察黑吃黑

專挑高齡長輩...假冒藥劑師詐騙案頻傳 刑事局：應保持警覺

相關新聞

影／台中餐廳員工賺快錢 替詐團擺「貓池」月入2萬落網

刑事局中打二隊在今年5月間發現，有十多名被害人中了「假公務員詐財」的陷阱，損失千萬元，刑事局追查歹徒使用的DMT設備（俗...

星期評論／揪出狼師 官員要有更高警覺心

北市幼園性侵案延燒，又爆「創意私房」案有北市國小代理教師涉案，面對接二連三重大兒少案，儘管市長蔣萬安立即啟動府級處理，若...

19歲男駕駛疑手排車操作不當失控撞牆 過失致重傷偵辦中

新北市蘆洲祐玄宮昨晚參加北市士林區南安社宮遶境，回程時19歲林姓司機一車滿載年輕陣頭及打鼓器具，疑似因手排貨車操作不當，...

又見毒駕！新北女高速追撞雙載機車 這東西露出來遭逮

新北市簡姓男子前天深夜騎機車載友人行經板橋金門街停等紅燈時，突遭48歲蔡姓女子騎車追撞，3人紛紛倒地。板橋警方到場竟見蔡...

影／股市破兩萬 台中熟女師貸款砸400萬信「假吳淡如」

台中市蕭姓熟女從事教職，今年5月間誤信歹徒假冒的「吳淡如」投資廣告，加入群組後，陸續砸入400萬元，甚至為投資還去貸款，...

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。