影／台中餐廳員工賺快錢 替詐團擺「貓池」月入2萬落網

刑事局中打二隊在今年5月間發現，有十多名被害人中了「假公務員詐財」的陷阱，損失千萬元，刑事局追查歹徒使用的DMT設備（俗稱貓池），先查獲在餐廳擔任員工的陳男，6月又循線查獲葉姓幹部，陳為賺取每月2萬元的酬勞，而讓歹徒在租賃套房內擺放相關詐騙工具，警方依詐騙等罪移送，檢方命二人交保。

刑事局打詐中心情資研析專責小組近期以大數據分析「猜猜我是誰」、「假冒公務員詐財」被害案件，發現有DMT詐騙機房在台中活動，發交中打二隊追查，中打二隊與台中市第三、第四警分局、彰化縣員林警分局合組專案小組，報請台中地檢署秋股檢察官指揮。

案經專案小組蒐證完備後，分別在今年5月2日、6月26日持搜索票、拘票，拘提涉案陳男（23歲）、葉男（28歲）到案，查扣泰達幣1703顆（市價5萬元）、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及「卡池」各1部、人頭門號卡、手機及電腦等贓證物。

經查，陳男是餐廳員工，為賺取每月2萬元酬勞，提供南區租賃套房，讓歹徒擺放DMT設備，作為「中繼機房」使用，陳落網後，檢警再循線查緝在不法集團擔任幹部的葉男到案，葉在西屯區租賃套房，替詐欺集團管理「卡池」設備，負責收購、抽換人頭門號卡。

警方初步清查，遭詐欺被害民眾共12人，詐騙金額達1000萬餘元，陳、葉二人警詢後。移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後命以2萬元、5萬元交保。