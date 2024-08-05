星期評論／揪出狼師 官員要有更高警覺心

近日頻頻爆出性騷擾事件，校園狼師紛紛現形。示意圖。圖／聯合報資料照片 北市幼園性侵案延燒，又爆「創意私房」案有北市國小代理教師涉案，面對接二連三重大兒少案，儘管市長蔣萬安立即啟動府級處理，若第一線局處能有更高警覺心，也許能及早勾稽異狀並深入調查，避免更多人受害。從這兩事件看，各局處處理性平、性侵通報，不是只有依法行政，需要更多同理心。

幼兒園狼師性侵案早在前年7月就有首例家長通報，當時是前市長柯文哲任內，因證據不足結案，遲至去年7月市長蔣萬安上任，再有家長通報才又開始調查，發現確實有性侵事證立即停職；「創意私房」有北市代理老師涉案，甚至疑似偷拍，也早有議員在事件爆發第一時間，就在議會教育部門質詢官員提醒應提高警覺。

這兩案都有類似盲點，就是政府官員處理時，僅是一板一眼「依規矩辦事」，少了「多一分懷疑、或許可少一分傷害」的警覺，導致錯失早一步揪出狼師的黃金時間。

以創意私房為例，藝人黃子佼為其會員引發熱議時，今年4月就傳出疑似有國小老師涉案，當時教育局在議員質詢卻仍狀況外，北市校園有反針孔巡查，仍有許多學校沒落實。遺憾是，沒有在4月議員提預警第一時間就揪出涉嫌偷拍的狼師，變相縱容狼師繼續在學校當代理老師。

幼兒園性侵案，光市府的檢討報告就點出欠缺跨局處聯繫等缺失，錯失第一時間掌握犯案證據，導致更多幼童受害，爭議延燒至今快1個月，仍有民代不斷爆出處理爭議，受害家長寧可向民代陳情，也不願信任官員處理，是市府更大隱憂。