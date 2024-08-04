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新南向政策...一堆人來台逾期居留、犯法 移民署回應了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
在政府極力推展下，東南亞旅客已成台灣入境旅客的主力。圖為台北一○一外的東南亞觀光旅遊團。圖中人物與新聞無關。記者余承翰／攝影
在政府極力推展下，東南亞旅客已成台灣入境旅客的主力。圖為台北一○一外的東南亞觀光旅遊團。圖中人物與新聞無關。記者余承翰／攝影

蔡政府任內力推新南向政策，惟審計部決算報告指出，外國人以免簽證或有條件式免簽證等方式來台之逾期停留人數大幅增長，查獲從事非法活動人數增幅逾2倍，要相關單位立即強化旅客入境審查機制，落實源頭管制。

據統計，以免簽證或有條件免簽證來台逾期停留人數，從2021年的4507人，增到2023年8月底的19833人，占逾期停留人數五成；截至去年8月底，以免簽或有條件免簽證等便利措施來台，經查獲從事非法與簽證不符活動總計698人，與2022年275人相比，增幅逾兩倍。

對此，移民署今天四項回應指出，第一，為免外來人口利用新南向政策簽證便利措施來台從事不法行為，將持續協調外交部及交通部觀光署落實審核來台申請案件，嚴格把關，期防杜不法於境外。

第二，已在國境線上建立高險對象篩濾機制，針對可疑外籍旅客加強口詢；截至今年7月底，已口詢可疑外籍旅客約1萬多人，其中，遭拒絕入境的比例將近5成。

第三，將持續協同警政及其他治安機關，加強查處境內外來人口從事違法（規）案件，並針對查獲對象加強清詢，深入追查幕後犯罪集團，合力打擊不法。

第四，將持續偕同各權責機關強化境外、境線及境內三道防線，以便杜絕外來人口以新南向政策簽證便利等措施來台從事不法情事。

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