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19歲陣頭開手排貨車疑失控撞牆 3少年昏迷過失致重傷偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市蘆洲祐玄宮昨晚參加北市士林區南安社宮遶境，回程時19歲林姓司機一車滿載年輕陣頭及打鼓器具，疑似因手排貨車操作不當，駕駛失控直接自撞海科大圍牆，共13人輕重傷，幾乎都是青少年，其中3名少年昏迷送醫。肇事駕駛林男無酒駕、身上無毒品等違禁物，全案朝過失傷害、過失重傷害偵辦中。

警方指出，林男因「士林浮線南安社」遶境活動，向朋友借貨車載運陣頭，早上開車載陣頭抵達涉子島，8日3日晚上8時許，活動結束陣頭紛紛上車回程，林男駕駛經延平北路九段東往西行駛，社子島島頭公園走堤邊道路，涉因不明原因駕駛不當失控，猛力自撞右側學校圍牆，貨車車頭、車斗嚴重變形，車上多人受重傷，共13人就醫治療。

警方指出，19歲林姓駕駛駕駛執照正常，肇事現場施以酒測，酒測值為0，現場也沒有毒品等違禁物，但已採驗尿液送鑑定，今凌晨製作筆錄後先行離去。全案交通事故將朝失傷害、過失致重傷害偵辦中。

據統計，現場13人受傷（11男2女），其中3人受傷昏迷均為少年，13歲少年昏迷送新光醫院；15歲少年右手骨折、昏迷送榮總醫院；16歲少年昏迷送振興醫院；林姓駕駛無明顯傷勢，但擔心有內傷送往馬偕醫院檢查；其餘9人分別手腳擦挫傷、輕微骨折等傷勢，經送醫後均無生命危險。

士林分局呼籲，駕駛車輛時，應注意車況及熟悉車輛操作，以維護自身及其他用路人行車安全。

蘆洲祐玄宮陣頭參加遶境回程，林姓駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
蘆洲祐玄宮陣頭參加遶境回程，林姓駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
蘆洲祐玄宮陣頭參加遶境回程，林姓駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
蘆洲祐玄宮陣頭參加遶境回程，林姓駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 陣頭

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