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又見毒駕！新北女高速追撞雙載機車 這東西露出來遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市簡姓男子前天深夜騎機車載友人行經板橋金門街停等紅燈時，突遭48歲蔡姓女子騎車追撞，3人紛紛倒地。板橋警方到場竟見蔡女慌張撿拾置物箱散落的物品，且身上還有濃濃毒品味，經搜索果然發現安非他命吸食器，蔡女坦承吸毒後騎車，詢後被依毒品罪嫌函送，另毒駕公共危險驗尿結果呈陽性則另案函送。

板橋警方2日深夜11時許接獲報案，在板橋區金門街有車禍事故。警方到場調查發現，48歲蔡姓女子騎機車行經該路口時，猛力追撞前方簡男騎乘的雙載機車，導致2輛機車3人全部倒地。

據了解，警方到場時原本還淡定抽著菸的蔡女，突然慌張地開始收拾機車置物箱內散落的物品。警員趨前盤查時聞到蔡女身上散發濃厚毒品味，進一步搜索後果然在置物箱內發現安非他命吸食器。蔡女見事跡敗露於是坦承吸食安非他命，被警方當場逮捕。警方詢後將蔡女依毒品罪嫌函送，警方並對蔡女進行驗尿，結果出爐後發現呈陽性反應，另依公共危險罪嫌將蔡女函送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡女及簡男的機車雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
蔡女及簡男的機車雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
蔡女從後方追撞簡男騎乘的機車。記者黃子騰／翻攝
蔡女從後方追撞簡男騎乘的機車。記者黃子騰／翻攝
警方在機車置物箱內發現毒品吸食器。記者黃子騰／翻攝
警方在機車置物箱內發現毒品吸食器。記者黃子騰／翻攝

毒品 金門

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