益生飲包裝毒咖啡 台中警當街壓制逮1女
26歲潘姓女子透過通訊軟體暱稱「迅捷通訊」從事毒品交易，警方當街圍捕時，潘女駕車逃逸遭壓制逮捕。警方查獲外袋以「益生飲」字樣包裝的毒品咖啡包，訊後依法送辦。
台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，網路巡邏查知通訊軟體以暱稱「迅捷通訊」為名者，疑似從事毒品交易，深入追查發現26歲潘女涉有重嫌，與第一、第四警分局成立專案小組。
歷經多日跟監蒐證，警方見時機成熟趁毒品交易時，實施圍捕攔查，潘女駕車欲逃離現場，員警分別駕駛4部偵防車前後包夾，將潘女由駕駛座帶出壓制控制，並順利逮捕。警方在潘女所駕駛車輛副駕駛座踏板、中控扶手處、左前門置物處，分別查獲毒品咖啡包及愷他命等違禁物。
警方統計，該案所查獲毒品咖啡包數量共計有124包，其中有67包，外袋以益生飲（獨家好菌-業界最高-1兆2千億好菌）等字樣標註。潘女為躲避警方查緝，刻意將毒品外包裝，標示成保養聖品「益生飲」，該批咖啡包經鑑驗後，均有含毒品成分。
警方現場查扣第三級毒品咖啡包124包、愷他命5包、新台幣5700元及手機2支等相關證物，警方訊詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經偵結起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言