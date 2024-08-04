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益生飲包裝毒咖啡 台中警當街壓制逮1女

中央社／ 台中4日電

26歲潘姓女子透過通訊軟體暱稱「迅捷通訊」從事毒品交易，警方當街圍捕時，潘女駕車逃逸遭壓制逮捕。警方查獲外袋以「益生飲」字樣包裝的毒品咖啡包，訊後依法送辦。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，網路巡邏查知通訊軟體以暱稱「迅捷通訊」為名者，疑似從事毒品交易，深入追查發現26歲潘女涉有重嫌，與第一、第四警分局成立專案小組。

歷經多日跟監蒐證，警方見時機成熟趁毒品交易時，實施圍捕攔查，潘女駕車欲逃離現場，員警分別駕駛4部偵防車前後包夾，將潘女由駕駛座帶出壓制控制，並順利逮捕。警方在潘女所駕駛車輛副駕駛座踏板、中控扶手處、左前門置物處，分別查獲毒品咖啡包及愷他命等違禁物。

警方統計，該案所查獲毒品咖啡包數量共計有124包，其中有67包，外袋以益生飲（獨家好菌-業界最高-1兆2千億好菌）等字樣標註。潘女為躲避警方查緝，刻意將毒品外包裝，標示成保養聖品「益生飲」，該批咖啡包經鑑驗後，均有含毒品成分。

警方現場查扣第三級毒品咖啡包124包、愷他命5包、新台幣5700元及手機2支等相關證物，警方訊詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經偵結起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 毒品 網路

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