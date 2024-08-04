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影／股市破兩萬 台中熟女師貸款砸400萬信「假吳淡如」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓熟女從事教職，今年5月間誤信歹徒假冒的「吳淡如」投資廣告，加入群組後，陸續砸入400萬元，甚至為投資還去貸款，歹徒後來以抽中12張股票，需要交付900萬元交割款時，才驚覺上當報警，蕭女以欲購買100萬元泰達幣，上月底約出領款劉姓車手抓人，劉遭檢方聲押獲准，全案擴大追查幕後主謀與其他被害人。

經查，蕭姓女子（47歲）從事教職，今年5月間在臉書見到詐騙集團假冒的「吳淡如」的股票投資廣告，點入探詢，歹徒指示蕭女加入LINE群組、下載投資平台APP，蕭女為升級群組會員資格，獲得更多投資紅利，她7度透過網路轉帳投入資金。

蕭女聽從「避免儲值管道壅塞」的建議，另與其介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，陸續投入400萬元儲蓄，甚至貸款投資，直到她接獲歹徒通知，因抽中12張股票需支付900萬元的交割款，蕭女起疑後，諮詢親友後才驚覺遭詐。

蕭女向第三警分局正義所報案後，由蕭女配合演出，假意欲再購買100萬元泰達幣進行投資，更拍下百萬真鈔的照片取信詐騙集團。

蕭女與歹徒約好7月30日面交，當時劉姓車手（19歲）現身準備領取贓款，警員見時機成熟，上前包夾，成功壓制劉，起出假工作證、手機及點鈔機等犯罪工具，劉坦言是接受委託領取贓款，全案依詐欺罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人，警方利用真、假鈔為餌，順利逮捕劉。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人，警方利用真、假鈔為餌，順利逮捕劉。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子誤信投資詐騙，損失超過400萬元，蕭女上月底配合警方，約出劉姓車手抓人。記者陳宏睿／翻攝

泰達幣 詐騙集團 車手

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