聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／股市破兩萬 台中熟女師貸款砸400萬信「假吳淡如」
台中市蕭姓熟女從事教職，今年5月間誤信歹徒假冒的「吳淡如」投資廣告，加入群組後，陸續砸入400萬元，甚至為投資還去貸款，歹徒後來以抽中12張股票，需要交付900萬元交割款時，才驚覺上當報警，蕭女以欲購買100萬元泰達幣，上月底約出領款劉姓車手抓人，劉遭檢方聲押獲准，全案擴大追查幕後主謀與其他被害人。
經查，蕭姓女子（47歲）從事教職，今年5月間在臉書見到詐騙集團假冒的「吳淡如」的股票投資廣告，點入探詢，歹徒指示蕭女加入LINE群組、下載投資平台APP，蕭女為升級群組會員資格，獲得更多投資紅利，她7度透過網路轉帳投入資金。
蕭女聽從「避免儲值管道壅塞」的建議，另與其介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，陸續投入400萬元儲蓄，甚至貸款投資，直到她接獲歹徒通知，因抽中12張股票需支付900萬元的交割款，蕭女起疑後，諮詢親友後才驚覺遭詐。
蕭女向第三警分局正義所報案後，由蕭女配合演出，假意欲再購買100萬元泰達幣進行投資，更拍下百萬真鈔的照片取信詐騙集團。
蕭女與歹徒約好7月30日面交，當時劉姓車手（19歲）現身準備領取贓款，警員見時機成熟，上前包夾，成功壓制劉，起出假工作證、手機及點鈔機等犯罪工具，劉坦言是接受委託領取贓款，全案依詐欺罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。
警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言