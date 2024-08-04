女伴醉倒房間1天後喪命 男被控過失1理由逆轉無罪

史姓男子和王姓女友人喝掉兩瓶半的威士忌，兩人回家後，王女酒醉撞傷，2天後送醫不治，相驗發現，史事隔兩天才發現王女喪命，一審被依「注意義務」，以過失致死判刑2年，上訴二審後逆轉，合議庭認為缺少史男未盡注意義務的證據，判他無罪。

判決指出，史男和王女認識多年，2021年4月6日凌晨0時許，史男到王女任職的卡拉OK店消費，在店裡和王女喝了1瓶威士忌，當天凌晨3點，王女下班後，史男搭乘計程車和王女一同返家。

兩人在史男住處喝掉近1.5瓶威士忌，最後因不勝酒力，雙雙醉倒在屋內，隔日凌晨2時許，王女曾上廁所，但疑酒精未退在廁所摔倒，但史男看到王女受傷趴在房內小衣櫥，卻僅將房門關上，跑到客廳看電視。

當天晚間11時許，史男見王女都沒走出房門，他走進房間查看，王女早已失去生命跡象，送醫急救後不治，相驗檢出體內含有K他命等毒品反應，應為酒後及藥物濫用，造成多重藥物及酒精中毒，造成呼吸性休克而死亡。

王女父親不滿，認為史男明知道王女早喝醉摔倒，卻將王獨留房間內，只有在7日晚間打了幾通電話給王女，王女沒讀、沒回，史男也未進屋內查看，直到7日深夜11時許才進到房間，但王女已死亡，對史提告過失。

高雄地院審理後，法官認為，王女體內驗出多種毒物，加上血液高濃度酒精，體內毒品殘留量已達致死程度，王女生前和史男共飲近2瓶半威士忌，由於酒類都是史男購入或放在王女家中，死亡風險應由史男創造。

法官認定，王女喝酒後身體不適時，史男應立即將她送醫，但史男卻僅打幾通電話，即便王女未讀、未回，也未進去房間查看，王女死亡與史男的不作為有關，違反注意義務，依過失致死罪判刑2年。

檢方不服量刑過輕上訴，史男則主張王女死亡與他無關，同樣上訴爭取無罪；二審審理時，合議庭認為，王女體內雖驗出毒品，史男尿液也有K他命反應，但史是否曾與王女一同吸毒，或提供毒品給王女使用，仍缺少相關證據。

合議庭認為，王女解剖時間距發現死亡時間有5日，無法確認王女是何時在史男家中死亡，因死亡時間不明，兩人如何互動，到底是喝酒時死亡，還是睡覺時死亡，仍缺少證據佐證。

合議庭考量史曾詢問王女是否要就醫，王都拒絕，史男做法符合一般人對酒醉者關心，缺少有未盡注意義務的證據，判他無罪。