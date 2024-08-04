快訊

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

冷凍海鮮＝不新鮮？有無添加硼砂、磷酸鹽怎麼分辨？新鮮魚蝦貝類這樣挑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女伴醉倒房間1天後喪命 男被控過失1理由逆轉無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

史姓男子和王姓女友人喝掉兩瓶半的威士忌，兩人回家後，王女酒醉撞傷，2天後送醫不治，相驗發現，史事隔兩天才發現王女喪命，一審被依「注意義務」，以過失致死判刑2年，上訴二審後逆轉，合議庭認為缺少史男未盡注意義務的證據，判他無罪。

判決指出，史男和王女認識多年，2021年4月6日凌晨0時許，史男到王女任職的卡拉OK店消費，在店裡和王女喝了1瓶威士忌，當天凌晨3點，王女下班後，史男搭乘計程車和王女一同返家。

兩人在史男住處喝掉近1.5瓶威士忌，最後因不勝酒力，雙雙醉倒在屋內，隔日凌晨2時許，王女曾上廁所，但疑酒精未退在廁所摔倒，但史男看到王女受傷趴在房內小衣櫥，卻僅將房門關上，跑到客廳看電視。

當天晚間11時許，史男見王女都沒走出房門，他走進房間查看，王女早已失去生命跡象，送醫急救後不治，相驗檢出體內含有K他命等毒品反應，應為酒後及藥物濫用，造成多重藥物及酒精中毒，造成呼吸性休克而死亡。　

王女父親不滿，認為史男明知道王女早喝醉摔倒，卻將王獨留房間內，只有在7日晚間打了幾通電話給王女，王女沒讀、沒回，史男也未進屋內查看，直到7日深夜11時許才進到房間，但王女已死亡，對史提告過失。

高雄地院審理後，法官認為，王女體內驗出多種毒物，加上血液高濃度酒精，體內毒品殘留量已達致死程度，王女生前和史男共飲近2瓶半威士忌，由於酒類都是史男購入或放在王女家中，死亡風險應由史男創造。

法官認定，王女喝酒後身體不適時，史男應立即將她送醫，但史男卻僅打幾通電話，即便王女未讀、未回，也未進去房間查看，王女死亡與史男的不作為有關，違反注意義務，依過失致死罪判刑2年。

檢方不服量刑過輕上訴，史男則主張王女死亡與他無關，同樣上訴爭取無罪；二審審理時，合議庭認為，王女體內雖驗出毒品，史男尿液也有K他命反應，但史是否曾與王女一同吸毒，或提供毒品給王女使用，仍缺少相關證據。

合議庭認為，王女解剖時間距發現死亡時間有5日，無法確認王女是何時在史男家中死亡，因死亡時間不明，兩人如何互動，到底是喝酒時死亡，還是睡覺時死亡，仍缺少證據佐證。

合議庭考量史曾詢問王女是否要就醫，王都拒絕，史男做法符合一般人對酒醉者關心，缺少有未盡注意義務的證據，判他無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

史姓男子將酒醉的王姓女子丟在房間兩天，王女因酒精、藥物中毒喪命，史男被依過失致死判刑2年，二審逆轉判史無罪。示意圖／ingimage
史姓男子將酒醉的王姓女子丟在房間兩天，王女因酒精、藥物中毒喪命，史男被依過失致死判刑2年，二審逆轉判史無罪。示意圖／ingimage

房間 毒品 酒精

延伸閱讀

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

控原民會跳部落樂舞侵權二審仍敗 奇美族人上訴討公道

麥卡倫攜手全台頂級餐廳 創新打造當代味蕾饗宴

相關新聞

女伴醉倒房間1天後喪命 男被控過失1理由逆轉無罪

史姓男子和王姓女友人喝掉兩瓶半的威士忌，兩人回家後，王女酒醉撞傷，2天後送醫不治，相驗發現，史事隔兩天才發現王女喪命，一...

影／台中男七期開車不讓行人 警盤查抓到毒這下糗大

台中市第六警分局市政所警員在去年間巡邏時，發現林姓男子駕駛的轎車未禮讓行人，警員跟隨後攔停盤查，眼尖透過擋風玻璃，在車內...

影／股市破兩萬 台中熟女師貸款砸400萬信「假吳淡如」

台中市蕭姓熟女從事教職，今年5月間誤信歹徒假冒的「吳淡如」投資廣告，加入群組後，陸續砸入400萬元，甚至為投資還去貸款，...

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎...

影／台中妙齡女假通訊行賣毒 見警想逃四車包夾落網

台中市潘姓女子在今年初以「迅捷通訊」在網路販毒，警方實施誘捕偵查，約出潘女交易，雙方交易時，潘女人在車裡，仍有戒心，發現...

男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查

基隆市消防局3日晚獲報，中山區協和文化親子運動公園一名丘姓男子，疑下車到公園空地抽菸時，被不明男子持刀砍傷。消防人員到場發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。