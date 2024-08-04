快訊

購買電影票變付費會員 高嘉瑜轟「車庫娛樂」詐騙：受害者不只一人

海馬斯火箭、神劍砲彈失靈 GPS干擾曝歐美軍火工業罩門

買Apple蘋果產品可以臨時「改現場取貨」嗎？網曝1方法能迅速攔截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎車使用，警方循線查獲並車上查扣毒品，除查扣偽造車牌，將車輛移置保管，警詢後依偽照文書及違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

鑒於台南市日前發生重大刑案涉案車輛多為權利車或懸掛偽造車牌犯案，影響社會治安甚鉅，警政署刑事警察局針對大數據情資分析，鎖定多部轎車懸掛偽造車牌在台南市行駛，南部打擊犯罪中心第二隊與台南市警一分局偵查隊、東門所共組專案小組偵辦查緝相關違法事證。

專案小組過濾多筆車輛軌跡及道路監視錄影畫面，鎖定透過在蝦皮網站網購客製化車牌後懸掛在轎車使用吳姓男子（31歲）及車輛停放處所，埋伏員警昨天下午2點多，在永康區忠孝路將吳查獲，並在車內扣得含第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及俗稱殭屍菸彈電子菸彈。

據了解，吳因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，今年3月以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎車使用。

分局長王子雄說，網購偽造車牌使用，除依偽造文書罪嫌送辦，也會依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，處3600元以上1萬800元以下重罰，並禁止行駛，汽車也會當場移置保管及扣繳牌照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子涉嫌持有第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及電子菸彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
吳姓男子涉嫌持有第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及電子菸彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
吳姓男子涉嫌網購使用偽造車牌（紅圈者）被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
吳姓男子涉嫌網購使用偽造車牌（紅圈者）被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 網購

延伸閱讀

苗栗通霄海邊轎車有人沒動靜 1男2女失去呼吸心跳

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

影／孕婦持毒拒檢逃逸...三聖宮廟埕連撞7車 桃警開2槍制止

蛋蛋的哀傷...苗栗路口轎車、小貨車碰撞 整車雞蛋破裂「滿地黃」

相關新聞

男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查

基隆市消防局3日晚獲報，中山區協和文化親子運動公園一名丘姓男子，疑下車到公園空地抽菸時，被不明男子持刀砍傷。消防人員到場發...

影／台中男七期開車不讓行人 警盤查抓到毒這下糗大

台中市第六警分局市政所警員在去年間巡邏時，發現林姓男子駕駛的轎車未禮讓行人，警員跟隨後攔停盤查，眼尖透過擋風玻璃，在車內...

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎...

影／台中妙齡女假通訊行賣毒 見警想逃四車包夾落網

台中市潘姓女子在今年初以「迅捷通訊」在網路販毒，警方實施誘捕偵查，約出潘女交易，雙方交易時，潘女人在車裡，仍有戒心，發現...

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

新北市蔡姓女子昨夜騎機車行經板橋區城林橋往樹林方向，恍神直接追撞前方停等紅燈的機車，2車3人全都連人帶車摔倒在地，警方獲...

詐騙車手落網法官未押...獲釋繼續騙 假扮警察黑吃黑

新北市呂姓詐騙車手今年2月下旬至桃園取款時落網，檢方複訊後聲押未果，經抗告重開羈押庭卻逃逸，直到今年5月下旬，呂身穿防彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。