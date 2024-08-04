車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎車使用，警方循線查獲並車上查扣毒品，除查扣偽造車牌，將車輛移置保管，警詢後依偽照文書及違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

鑒於台南市日前發生重大刑案涉案車輛多為權利車或懸掛偽造車牌犯案，影響社會治安甚鉅，警政署刑事警察局針對大數據情資分析，鎖定多部轎車懸掛偽造車牌在台南市行駛，南部打擊犯罪中心第二隊與台南市警一分局偵查隊、東門所共組專案小組偵辦查緝相關違法事證。

專案小組過濾多筆車輛軌跡及道路監視錄影畫面，鎖定透過在蝦皮網站網購客製化車牌後懸掛在轎車使用吳姓男子（31歲）及車輛停放處所，埋伏員警昨天下午2點多，在永康區忠孝路將吳查獲，並在車內扣得含第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及俗稱殭屍菸彈電子菸彈。

據了解，吳因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，今年3月以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎車使用。

分局長王子雄說，網購偽造車牌使用，除依偽造文書罪嫌送辦，也會依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，處3600元以上1萬800元以下重罰，並禁止行駛，汽車也會當場移置保管及扣繳牌照。