影／台中男七期開車不讓行人 警盤查抓到毒這下糗大

台中市第六警分局市政所警員在去年間巡邏時，發現林姓男子駕駛的轎車未禮讓行人，警員跟隨後攔停盤查，眼尖透過擋風玻璃，在車內儀表板附近，發現已捲好的K菸，順利查緝到K他命、毒品咖啡包等贓證物，警詢後依毒品罪送辦，台中地檢署近日偵結起訴。

第六警分局市政所在去年8月間，在西屯區惠中路、市政北六路，發現林姓男子（24歲）開車未禮讓行人，警方跟隨後攔查，查獲市價13萬元的毒品。

經查，林男當日因貪圖方便違規，沒想到警員剛好騎機車在後，一轉彎即遭攔查，林男大意，以為警方只是一般的開罰單，卻忘了自己將毒品放在車內，被警員透過車窗就看到。

警方查獲K他命8包（重52.45公克）及毒品咖啡包57包，初估市價達13萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，經台中地檢署近日依毒品罪起訴。