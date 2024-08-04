快訊

購買電影票變付費會員 高嘉瑜轟「車庫娛樂」詐騙：受害者不只一人

海馬斯火箭、神劍砲彈失靈 GPS干擾曝歐美軍火工業罩門

買Apple蘋果產品可以臨時「改現場取貨」嗎？網曝1方法能迅速攔截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中男七期開車不讓行人 警盤查抓到毒這下糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局市政所警員在去年間巡邏時，發現林姓男子駕駛的轎車未禮讓行人，警員跟隨後攔停盤查，眼尖透過擋風玻璃，在車內儀表板附近，發現已捲好的K菸，順利查緝到K他命、毒品咖啡包等贓證物，警詢後依毒品罪送辦，台中地檢署近日偵結起訴。

第六警分局市政所在去年8月間，在西屯區惠中路、市政北六路，發現林姓男子（24歲）開車未禮讓行人，警方跟隨後攔查，查獲市價13萬元的毒品。

經查，林男當日因貪圖方便違規，沒想到警員剛好騎機車在後，一轉彎即遭攔查，林男大意，以為警方只是一般的開罰單，卻忘了自己將毒品放在車內，被警員透過車窗就看到。

警方查獲K他命8包（重52.45公克）及毒品咖啡包57包，初估市價達13萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，經台中地檢署近日依毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品，市價13萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在去年8月間開車行經七期時，未禮讓行人，被警方攔查時查獲毒品，市價13萬元。記者陳宏睿／翻攝

咖啡 毒品 行人

延伸閱讀

影／台中妙齡女假通訊行賣毒 見警想逃四車包夾落網

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

影／孕婦持毒拒檢逃逸...三聖宮廟埕連撞7車 桃警開2槍制止

二手車未繳貸款怕被拖 台中吸毒男掛偽牌...才上路2天就被警查獲

相關新聞

男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查

基隆市消防局3日晚獲報，中山區協和文化親子運動公園一名丘姓男子，疑下車到公園空地抽菸時，被不明男子持刀砍傷。消防人員到場發...

影／台中男七期開車不讓行人 警盤查抓到毒這下糗大

台中市第六警分局市政所警員在去年間巡邏時，發現林姓男子駕駛的轎車未禮讓行人，警員跟隨後攔停盤查，眼尖透過擋風玻璃，在車內...

車牌欠稅被註銷 男子網購偽造車牌上路還被查獲毒品

台南市31歲吳姓男子因積欠牌照稅逾期未繳，牌照被吊扣註銷，為繼續行駛轎車，以7200元代價上網涉嫌購買客製化車牌懸掛在轎...

影／台中妙齡女假通訊行賣毒 見警想逃四車包夾落網

台中市潘姓女子在今年初以「迅捷通訊」在網路販毒，警方實施誘捕偵查，約出潘女交易，雙方交易時，潘女人在車裡，仍有戒心，發現...

影／女騎士疑毒駕恍神追撞前車...竟還在旁抽煙 警搜出吸食器送辦

新北市蔡姓女子昨夜騎機車行經板橋區城林橋往樹林方向，恍神直接追撞前方停等紅燈的機車，2車3人全都連人帶車摔倒在地，警方獲...

詐騙車手落網法官未押...獲釋繼續騙 假扮警察黑吃黑

新北市呂姓詐騙車手今年2月下旬至桃園取款時落網，檢方複訊後聲押未果，經抗告重開羈押庭卻逃逸，直到今年5月下旬，呂身穿防彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。