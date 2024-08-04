影／台中妙齡女假通訊行賣毒 見警想逃四車包夾落網

台中市潘姓女子在今年初以「迅捷通訊」在網路販毒，警方實施誘捕偵查，約出潘女交易，雙方交易時，潘女人在車裡，仍有戒心，發現交易對象是警察時，開車想逃，但警方已用四輛偵防車，堵住潘女去路，順利查獲車內10萬元毒咖啡包等毒品，潘女獲3萬元交保，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大一隊在今年2月間網路巡邏時，發現潘姓女子（26歲）以「迅捷通訊」為名，涉嫌從事毒品交易，全案與第一、第四警分局成立專案小組後，向上溯源查緝，歷經多日跟監蒐證，今年3月間實施誘捕偵查，約出潘女交易。

不過交易時潘女人在車裡，警方實施攔查、圍捕時，潘女見狀況不對，欲開車逃離現場，但警方已用4輛偵防車包住潘女去路，順利將其壓制逮捕。

經警方詳細搜索後，在潘女所駕駛車輛副駕駛座踏板、中控扶手處、左前門置物處，毒品咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、5700元及手機2支等相關證物。

其中毒品咖啡包有67包，外袋以益生飲包裝，以「獨家好菌、業界最高、1兆2千億好菌」等字樣標註，以假亂真、規避查緝，毒品市價約10萬元，警詢後依毒品罪移送台中地檢署，全案近日偵結依毒品罪起訴。